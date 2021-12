Nejlepší aplikace pro tento týden: Plánovač nákupů, vánoční přáníčka z mobilu a zvuk zvonečku

HNGRY Abyste na svém nákupu na nic nezapomněli iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) HNGRY vám pomůže chytře plánovat své nákupy, a k tomu přihodí i informace o tom, jak správně jídlo skladovat, a to navíc bez zvláštního úsilí z vaší strany. Aplikace má ale několik dalších unikátních funkcí, které vám samotné nakupování značně usnadní – nejen teď v předvánočním shonu. Samozřejmě nabízí možnost nákupní seznamy sdílet. Díky notifikacím vás ale upozorňuje na změny, takže máte seznam vždy aktuální. Protože se pak učí tomu, co nakupujete, postupně vám při příštím nákupu bude doporučovat, co vám v seznamu chybí. Vy tím tak zjistíte, zda jste na to jen zapomněli a do seznamu danou položku přidáte. To že jsou pak vaše seznamy řazeny podle typu obchodu tak, abyste se z jeho konce opět nevraceli na začátek, je pak třešničkou na dortu. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Iamhngry.com

Grideo Digitální tvorba přání, plakátů a jiné grafiky iOS: zdarma (hodnocení 92 %) S touto aplikací se vmžiku stanete mistrem designu. A nepotřebujete k tomu vlastně ani nic umět. Titul vám totiž nabídne více jak stovku šablon, které vám stačí jen upravit k obrazu svému. Můžete tak učinit za pomoci obrázků, přidáním textu, změnou fontu, barevného pozadí atd. Nyní samozřejmě s početným obsahem týkajícího se Vánoc ale i Nového roku. Maximálně jednoduše tak vytvoříte vánoční přání ale také novoroční PF. Výhodou aplikace je přístup ke galerii Unsplash, která nabízí přes 2 miliony fotografií k volnému použití. Přítomny jsou však i animované nálepky galerie Giphy a třeba také ruční kreslení. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Apptoro.agency

Vánoční zvoneček Překvapte své děti iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace nabízí přesně to, podle čeho se ostatně i jmenuje. Skutečně jednoduše si v ní nastavíte odpočet zvonku. Jakmile ten vyprší, váš telefon se rozezní zvoleným zvukem zvonečku jako jasný signál pro vaše děti, že u nich byl Ježíšek a ty tak konečně mohou ke stromečku. Nejlepší na tom samozřejmě je to, že ze zvonění nemohou nijak podezírat vás, stačí když si telefon necháte v místnosti se stromkem. Samotného zvonění je pak několik variant, za ty prémiové už ale musíte zaplatit 25 Kč. Nechybí ani určení délky samotného zvonění. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Tomasparizek.com

ElfYourself Vytvořte ze sebe animovaného vánočního elfa iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %) 14 let už v různé obdobě existuje aplikace ElfYourself, která se tak s každou vánoční sezonou vrací, aby z vás a celé vaší rodiny udělala různě „trdlující“ elfy. Do desítky přizpůsobených videí totiž můžete zadat až pět tváří, které poté dostanou charakteristické tělo zvládající i ty nejdivočejší artistické kousky, o kterých by se vám ani nesnilo. Počítejte s tím, že zdarma je k dispozici jen omezený počet obsahu, za zbytek musíte zaplatit. Je to navíc skutečně ptákovina, jenže jednoduše dokáže bavit každý rok pořád dokola nejen vás, ale samozřejmě i vaše blízké a přátele, kterým je výsledek ostatně přímo určený. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Multitimer.net

EasyLetter Odešlete dopis klidně až na severní pól iOS: 9 Kč (zatím bez hodnocení) Ne všechno jde vyřídit e-mailem. Bance nebo finančnímu úřadu je někdy potřeba poslat klasický dopis. To ale neznamená, že by to nemohlo být stejně jednoduché jako klepnout v e-mailu na tlačítko Odeslat. Zde tak ve svém iPhonu nebo iPadu napíšete oficiální dopis, a to se vším všudy. Bude obsahovat vaše osobní záhlaví, předmět, zápatí a další prvky, které si sami nastavíte. V aplikaci je spousta šablon vzhledů, ze kterých si můžete vybrat, nebo si vytvořte šablonu vlastní a uložte si ji pro další použití. Údaje příjemce lze pak importovat i z kontaktů. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Jungspree.com

Pixelmator Photo Pokročilá fotografická aplikace iOS: 99 Kč (hodnocení 92 %) Vývojáři aplikace o ní říkají, že je tou nejvýkonnější pro úpravu fotografií, která byla kdy navržena pro mobilní zařízení. Nabízí více než 30 barevných úprav na úrovni stolních počítačů, podporu pro více než 600 obrazových formátů RAW, včetně Apple ProRAW, hlubokou integraci s aplikací Fotky a nástroje využívající převratné technologie strojového učení. Právě vydaná verze 2.0 pak přidává přepracovaný prohlížeč knihovny fotografií a zahrnuje možnost na fotografiích odstranit šum a artefakty komprese obrazu pomocí funkce Denoise poháněné strojovým učením. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Pixelmator.com