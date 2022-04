Nejlepší aplikace pro tento týden: Plánovač výletů, zvyšovač sebevědomí a přehledný úkolovník

Používá se zde kombinace autohypnózy, koučování a silných manter, které vám pomohou zbavit se veškerého tlaku z okolního světa. Titul tak chce zapadnout do rutiny vašeho života, proto jsou všechny relace krátké tak akorát na to, aby vám nijak nenabouraly nabitý časový harmonogram.

Mentorist

To nejdůležitější ze vzdělávacích knih

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Aplikace obsahuje ty nejlepší tituly rozvoje osobnosti, ze kterých vám předkládá to nejlepší a nejdůležitější, a to klidně audio formou. V co nejkratším čase tak jednoduše zjistíte nejvíce, co můžete. Tvůrci však uživatele nabádají k používání aplikace alespoň po 20 minut denně.

Titul tak ušetří váš čas, protože díky němu budete obsah konzumovat až 10× rychleji. Obsah se pak dělí do různých souhrnů a témat, více jak 500 titulů však můžete procházet klidně i ručně. Vše navíc ve velice příjemném grafickém prostředí.