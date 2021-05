Nejlepší aplikace pro tento týden: Plánujte, meditujte a buďte fit

Nejdůležitější složkou titulu je knihovna bezplatných nahrávek pomáhajících s uvolněním mysli a zaměřením na konkrétní cíl. A to je právě to důležité, protože oproti ostatním nevyužívá vaši koncentraci k dočasnému úniku před problémy, nýbrž se vás snaží učit, jak je přeměnit na palivo potřebné k cestě za úspěchem.

Obliba meditace roste. Může za to moderní doba plná rušivých elementů, která leckomu působí různé potíže. Je ale trošku paradox, že zároveň technologie, které přinesla, pomáhají s jejím zvládnutím. Cílem aplikace Primed Mind je pomoci vám s relaxací a koncentrací před náročnými osobními, sportovními či pracovními překážkami.

Pokud vás trápí únava, nadváha, diabetes, hormonální nerovnováha, nespavost, ekzém, stres, PMS nebo civilizační choroby, bude vám aplikace sloužit jako podpora pro změnu životního stylu. Můžete na to jít sami, ale klidně i se specialistou, kterého si zde najdete on-line, nebo si naplánujete schůzku pěkně postaru, tedy off-line a osobně. Mapu specialistů, kteří jsou k dispozici po celé České republice, najdete na webu.

Tables – Grid Planner

Navrženo pro jednoduché plánování

iOS: 25 Kč (zatím bez hodnocení)

Android: 24 Kč (zatím hodnocení)

Za 10 minut toho stihnete víc, než byste možná čekali. Uběhnete kilometr, přečtete kapitolu knihy, naučíte se pár cizích slov... Tables je plánovací aplikace, která právě s tímto časovým intervalem pracuje. Nabízí 24h plánovací kalendář rozdělený po jednotlivých úsecích, kdy každý zobrazuje právě oněch 10 minut.

Klepnete na čtvereček a přidáte novou událost, podržením a tahem do strany pak vybíráte delší úsek, takže události určíte 30 nebo klidně 50 minut podle toho, kolik potřebujete. Po přidání události se pole zbarví, a vy tak víte, že máte tento čas již obsazený. Barvu lze zvolit, text lze napsat, podrobný popis doplnit. Nechybí ani upozornění. Je to jednoduché, efektní a funguje to.