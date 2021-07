Nejlepší aplikace pro tento týden: Plavání, kempování, tetování a nakonec svatba

Vše je zde o komunitě. Ta totiž jednotlivá místa doporučuje a sdílí. Jejich počet se samozřejmě liší stát od státu, protože někde je takové pobývání zakázáno, jiné státy jsou k tomu ale benevolentnější, nebo dokonce takový styl doporučují (např. Dánsko). Vše funguje off-line i s přítomnou navigací z vašeho aktuálního bodu až na to nejpříjemnější místo, které jste si vybrali.

Dáváte-li přednost dovolené na čtyřech (a více) kolech, kdy cestuje karavanem nebo obytným vozem, nabídne vám aplikace park4night ta nejlepší místa, kde můžete parkovat a přespat. Titul se snaží soustředit mimo klasické kempy, proto zde najdete ta nejlepší místa, kde to „zapíchnout“ a užít si nikým a ničím nerušenou dovolenou.

Jednoduše si zde zadáte délku bazénu a vaši úroveň a aplikace okamžitě vytvoří trénink přímo pro vás – to včetně videí ke každému plaveckému stylu. Toto je navíc zdarma, předplatné přijde na scénu až poté, pokud chcete získávat podrobnější údaje a potřebujete neomezený přístup do video knihovny i k delším tréninkovým programům pro různé plavecké styly.

Nemusíte se zrovna připravovat na triatlon, můžete chtít třeba jen zhubnout plaváním, nebo vás tento sport prostě jen baví a chcete se v něm zdokonalovat. MySwimPro vám v takových případech pomůže se sledováním vašich tréninků. Těch nabízí obrovské množství, a to pro všechny náročnosti.

Inkhunter

Vyzkoušejte si, jak by vám dané tetování skutečně slušelo

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %)

Toužíte-li po tetování, ale děsí-li vás představa, jak bude vámi vybraný vzor na vámi vybraném místě těla skutečně vypadat, aplikace Inkhunter vám to přesně řekne. Jde na to pomocí rozšířené reality, kdy jen vyberete vzor, na to místo na těle, kde chcete dané tetování mít, nakreslíte danou značku, a namíříte na ni fotoaparát. Tetování se vám na ni okamžitě virtuálně obtiskne.

Výsledek si samozřejmě můžete vyfotit, abyste nad ním mohli dále patřičně přemýšlet. V aplikaci najdete obrovský katalog nejrůznějších motivů a vzorů od on-line komunity ilustrátorů. Přítomno je i vyhledávání a to např. podle barvy, stylu atd. Autory můžete také přímo z aplikace sledovat na Instagramu. Máte-li pak vlastní návrh, stačí ho do titulu nahrát.