Nejlepší aplikace pro tento týden: Počasí s příběhy, hlasový kecálek Buz a cestování v karavanu

Vzájemně se zde tedy kombinují zábavné prvky s přehlednou vizualizací údajů o počasí, jako jsou denní a hodinové grafy, meteogramy, srážkový radar, seznamy, tabulky atd. Tyto panely jsou interaktivní a po jejich rozkliknutí ukážou další podrobnosti. Počasí ale vidíte už z krajiny, která ho přímo odráží, a to i s příběhy, které se v souvislosti s aktuálním počasím přehrávají. Je jich navíc téměř 200.

Aplikaci má na svědomí český vývojář Michal Kus, který do App Storu dodal už několik titulů s tématikou počasí. Tato je ale opět jiná. Nabízí totiž promyšlený design, a to od půvabné animované scény po úžasně přizpůsobitelné panely, což nabízí příjemný a plně personalizovaný zážitek ze sledování počasí.

Buz

Nová komunikační platforma

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Samozřejmě, že zde máme WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram a mnohé další komunikační platformy. Jenže proč nezkusit něco trochu jiného? Buz je jednoduchý nástroj určený především pro rychlé zasílání hlasových zpráv.

A proč se zde staví do popředí právě hlas? Je to totiž nejpřirozenější a také nejprimitivnější způsob lidské komunikace. Vizí aplikace tak je vytvořit maximálně jednoduchý komunikační nástroj, který bude v budoucnu schopen pokrýt všechna zařízení a umožní uživatelům hovořit se svými přáteli jednoduše otevřením úst bez klikání na telefon, kdykoli a kdekoli je to možné. Navíc s překladačem.