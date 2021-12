Nejlepší aplikace pro tento týden: Počasí s radarem, focení makra a zábavné programování

Today Weather Předpověď počasí, widgety a radar iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Aplikací na počasí je skutečně mnoho a vybrat si z nich ten ideální titul je poměrně složité. Nehledě na samotné rozhraní totiž tyto aplikace čerpají z různých dat, a proto se rozcházejí i samotné přesnosti předpovědí. Také proto Today Weather nabízí předpovědi z National Weather Service (weather.gov), Accuweather.com, Here.com, Dark Sky, Foreca.com, Weather.gc.ca, Weatherbit.io, Open Weather Mapa, Yr.no a Smhi.s. Samozřejmostí je předpověď 24/7 pro všechna sledovaná místa po celém světě. Aplikace však poskytuje informace i o kvalitě ovzduší, ukazuje UV index a index pylu. Fotografům pak nabídne informace o zlaté a modré hodině pro ideální světelné podmínky a radar ukáže srážky i s vývojem jejich pohybu. Předplatné pak činí krásných 29 Kč za rok. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Todayweather.co

Macro by Camera+ Focení makra na jakémkoli iPhonu iOS: 25 Kč (zatím bez hodnocení) Když iPhone 13 Pro přinesl režim focení makro snímků, mnozí byli rozčarovaní z toho, jak funguje, i toho, proč není dostupný na ostatní modely iPhonů. Po aplikaci Halide, která jej přinesla na iPhony 8 a novější, je zde i Macro by Camera+, tedy aplikace od stejného vývojáře, který stojí za nesmírně populárními fotografickými tituly Camera+ a Camera+ 2. Aplikace inteligentně vybere nejlepší objektiv pro váš snímek a poskytne vám ty správné nástroje, aby váš objekt na scéně skutečně zazářil (dle slov autora titulu). Nechybí však ani plný ruční vstup, který např. aplikaci Fotoaparát pořád chybí. Výhodou titulu je, že je kompatibilní s jakýmkoli iPhonem, na kterém lze spustit iOS 15. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Latenitesoft.com

Programming Hub Zábavný způsob, jak se naučit kódovat iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 90 %) S obrovskou kolekcí více než pěti tisíc programů (tedy příkladů kódu) a více než 20 kurzů a s nejrychlejším kompilátorem na světě jsou všechny vaše programovací „potřeby“ shromážděny v této jedné aplikaci. Ta navíc byla vytvořena ve spolupráci s odborníky ze samotného Googlu. I když je k dispozici pouze v angličtině, pořád nabízí perfektní cestu k učení se programování. Java, C++, HTML i Javascript a mnohé další jazyky se tak naučíte hravou a interaktivní formou. Navíc do aplikace stále přibývá nový obsah, takže má pořád co nabídnout i po jejím intenzivním používání. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Programminghub.io

Agoda Nejlepší nabídky ubytování iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %) Booking a Airbnb zná asi každý, ale to rozhodně nejsou jediné platformy k vyhledávání a poskytování ubytování. Pokud tedy máte to štěstí a můžete bez omezení cestovat, a to třeba i do zahraničí, Agoda vám nabídne skutečně levné ubytování. V aplikaci navíc ještě levnější než na webu. V ní totiž máte přístup k nabídkám, které na stránkách nenajdete. S cenami pro přihlášené uživatele získáte přístup k last minute, tajnými nabídkám a různým dalším slevám, které Agoda poskytuje. Ušetřit tak lze až 80 %, a to téměř ve dvou milionech hotelích, penzionech a dalších možnostech ubytování. Stejně jako v Airbnb zde pak můžete poskytnout k ubytování i prostory své. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Agoda.com

Snax Interaktivní filmy iOS: zdarma (hodnocení 100 %) Snax je novým domovem pro interaktivní filmy, ve kterých se účastníte příběhu tím, že sami rozhodujete o jeho vývoji a řešíte přitom i zábavné hádanky. Jednoduše to znamená, že jen na vás záleží, jestli se hlavní hrdina dá doprava, nebo doleva, jestli se nepříteli postaví, nebo z boje uteče atd. Veškerý přítomný obsah je navíc 100% originální. Jediným neduhem této zábavy je samozřejmě cena. Po patřičném namlsání máte totiž utrum, a chcete-li znát konec příběhu, musíte si platit předplatné, které začíná na 129 Kč. Protože je ale přítomno třídenní zkušební období, můžete si dát maratón a zkusit projít celý obsah za jeden víkend. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Marmelapp.com

Taio Ultimátní aplikace pro zpracovávání textu iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Tato moderní aplikace pro zpracování textu na iPhonu, iPadu a Macu poskytuje bezproblémovou práci se schránkou, úpravou markdown a textovými pracovními postupy. Co to znamená? Že na jednom zařízení něco zkopírujete do schránky a na druhém to vložíte, přičemž to můžete dle potřeby i editovat. Nechybí ani integrace iCloudu. Taio tedy poskytuje plnohodnotný Markdown editor a podporuje také standardy CommonMark a GitHub Flavored. Souborový systém je dokonce otevřen pro přístup i jiným editorům – u komplikovaných scénářů můžete využít i sílu JavaScriptu, jinak si lze definovat především vlastní Zkratky. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Taio.app