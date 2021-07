Nejlepší aplikace pro tento týden: Pomoc zvířatům, mapa srážek a sdílená přeprava věcí

Může se jednat o pokousaného psa, nemocnou kočku, autem sraženou srnu, ale i někde uvíznutého koně atd. Dozvíte se zde i, co dělat při nálezu ztraceného zvířete, nebo co dělat s neustále štěkajícím sousedovic psem atd.

Aplikace Zvíře+ je přelomová služba, která vám pomůže řešit obtížné situace spojené se zvířaty. Svojí uživatelskou přívětivostí vás provede krizovými situacemi a nabídne způsoby odborného řešení. Díky ní tak naleznete pomoc bez ohledu na místo, kde se právě nacházíte. Poskytne nejen důležité a pro každou specifickou událost ty správné kontakty, ale naleznete v ní i srozumitelné a rychlé návody první pomoci, a to i off-line.

Zavezu

Spolujízda pro věci

iOS: zdarma (hodnocení 76 %)

Android: zdarma (hodnocení 80 %)

Chcete-li si zlevnit cestu, tak pomozte ostatním přepravit jejich věci na místo, kam máte zrovna namířeno. Může to být krátká cesta MHD, pravidelné dojíždění vlakem do školy či zaměstnání, cesta autem na výlet, nebo můžete využít i svou dodávku či přívěs. Jen vy se rozhodnete, co, kdy a kam můžete zavézt. Peníze za zásilku pak dostanete přímo na bankovní účet.

Tato platforma tak spojuje lidi, kteří zrovna někam jedou, s těmi, kteří potřebují něco převézt. Jednoduše zadáte do aplikace to, kdy a kam potřebujete něco přepravit a navrhnete cenu. Samozřejmostí je on-line mapa a ověření „převozníků“. Platba pak proběhne až po obdržení zásilky druhou stranou.

Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web : Zavezu.cz

: Zavezu.cz [---]

Planner 5D

Navrhněte si svůj dům s AR

iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %)

Ať už rekonstruujete, renovujete nebo navrhujete svůj vysněný domov, Planner 5D vám v tom velice ochotně pomůže. Můžete v něm vytvářet podrobné 2D a 3D půdorysy, procházet katalog více jak 5 tisíc položek, které můžete vložit do svého interiéru a vytvářet fotorealistické obrázky svých projektů.

Vše navíc funguje maximálně intuitivně, a to tedy za pomoci gest drag and drop. K práci v aplikaci také rozhodně nepotřebujete žádné odborné znalosti. Projekty lze navíc sdílet i mezi rodinou a přáteli pro získání potřebné zpětné vazby. Na iOS je přítomna i podpora pro Apple Pencil.