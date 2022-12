Nejlepší aplikace pro tento týden: Portréty z Lensa, e-knihy na mobilu a odpočítávání do Vánoc

Bears Countdown

Odpočítávání a připomínky

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Vánoce se kvapem blíží, ale kolik do nich ještě zbývá času? A kolik do konce roku? A kolik do narozenin a jakýchkoli dalších událostí? Bears Countdown je jistě jeden z nekrásnějších způsobů, jak zbývající čas do nějaké události trackovat.

Je zde totiž opravdová spousta krásně kreslených medvědů, kdy zcela logicky nechybí možnost přidání si jich i jako widget na plochu vašeho zařízení, abyste ten zbývající čas měli pořád na očích. Ke každé události si můžete psát poznámky, aplikace si pamatuje i veškerou vámi zadanou historii.