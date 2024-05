Nejlepší aplikace pro tento týden: Předpověď polární záře, denní plánovač a změna HBO na Max

Prosper

Denní plánovač

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Má se jednat o definitivní aplikaci, kterou potřebujete pro to, abyste zůstali plně organizovaní a příkladně zvládali váš rušný život. Nabízí přehlednou a dynamickou časovou osu, na které najdete své úkoly podle zadaných časů a doby jejich trvání. Na první pohled tak vidíte, co musíte a kolik vám to zabere času.

Vytváření úkolů je přitom maximálně jednoduché a zabere vám to jen pár sekund. Přítomny jsou i dílčí úkoly, poznámky a seznamy a rozhodně vás budou bavit motivační statistiky, které vizualizují váš pokrok pomocí poutavých grafů a postřehů.