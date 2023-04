Nejlepší aplikace pro tento týden: Předpověď polární záře, zákony o dronech, sbírka vinylů a AI video

Sledovat běžné počasí je nuda. Sledovat ale polární záři je jiná káva. Jenže kdy a kde? Přesně to vám poví aplikace My Aurora. Hodí se nejen pro turisty, ale samozřejmě i profesionální lovce, protože nabízí skutečně komplexní informace.

RunwayML

Video s AI

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Aplikace je novým přírůstkem do světa stále se rozšiřujícího obsahu poháněného umělou inteligencí. Sami vývojáři ji popisují tak, že slouží k vytvoření čehokoli, co chcete, a to přímo z vašeho telefonu. Má to ale jeden háček.

Aplikace zatím zvládá jen převod videa, tedy že do aplikace nahrajete to své, vyberete nějaký ze stylů a následně je vše převedeno do poutavého výsledku. Budoucnost ale titul má, protože aplikace láka na funkce, mezi kterými má být i tvorba vizuálního obsahu z definovaného textu. Kdy se ale dočkáme, vývojáři nezmiňují.