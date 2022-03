Nejlepší aplikace pro tento týden: Prevence před vyhořením, jak jezdit na koni a interaktivní dětské knihy

Titul se snaží poskytnout vám zrcadlo vaší duševní pohody. Jde na to ve čtyřech krocích. Předně aplikaci odpovíte na několik otázek a pokusíte se nad nimi zamyslet. Poté se budete snažit porozumět příčinám, které stojí za vašimi myšlenkami a činy. Následně získáte skóre, abyste viděli, jak se vám daří. Nakonec už jen stačí pracovat na svých kritických oblastech podle pečlivě vybraných technik.

Nechybí ani možnost psaní si deníku, do kterého zapíšete průběh tréninku, přidáte komentáře, pocity, intenzitu a čas. Nahrát lze i fotografie nebo videa. Přítomno je i filtrování, stejně jako sdílení. Vše pak máte v cloudu, abyste o svá data nepřišli.

Aplikace je navržena tak, aby vám poskytla nejlepší možný zážitek z psaní poznámek ve škole, doma i v práci. A díky iCloudu udržuje vaše poznámky vždy aktuální, a to na všech vašich zařízeních. Můžete zde pak psát rukou a klidně kreslit, jako byste používali skutečné pero a papír.

Just on Time

Nástroj pro správu času

iOS: 49 Kč (zatím bez hodnocení)

Znáte ten pocit, když jste na něco zapomněli kvůli všem ostatním úkolům a projektům, které vám zahltily agendu? Nebo ten, když jste úplně zasypáni všemi těmi dílčími úkoly, ale nedokážete si stanovit jejich priority? Aplikace JoT se snaží, abyste právě na tyto pocity definitivně zapomněly, a aby žádné podobné už nepřicházely.

Kdykoli vám totiž dorazí nějaký úkol, projekt nebo e-mail, stačí jej vložit do aplikace, a ta udělá zbytek za vás. Spojuje v sobě přehlednost Eisenhowerovy matice s pohodlím a logikou metody Getting Things Done. Výsledkem kombinace těchto dvou metod je pak titul, který vám pomůže uspořádat si své záležitosti, zbavit se stresu a zabrání přitom tomu, abyste si museli všechno neustále připomínat.