Nejlepší aplikace pro tento týden: Převod textu na řeč, podcasty, nabídky brigád a můj kamarád papoušek

Představte si, že vám jakýkoli text chcete přečte světová celebrita. Právě to umí Speechify, tedy aplikace, která se snaží přinést revoluci ve způsobu, jakým pracujeme s textem, řečí ale i obrázky. Samozřejmě že za tím stojí umělá inteligence.

Moon FM

Podcastová aplikace

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Je to vlastně velice jednoduchá aplikace pro poslech podcastů, která nabízí obsáhlou knihovnu, moderní a plně vybavený přehrávač v jednoduchém a intuitivním rozhraní. Výhodou je, že si zde můžete zcela určit domovskou obrazovku, tedy to, co na ní vlastně uvidíte za obsah.

Nejsou zde žádné reklamy, epizody si můžete stáhnout i do zařízení pro off-line poslech, nechybí ani podpora OMPL importu a exportu pro přecházení mezi tituly. Jsou zde i žebříčky, historie, určování rychlosti přehrávání a pro používání aplikace nepotřebujete žádné přihlášení.