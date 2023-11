Nejlepší aplikace pro tento týden: Promažte fotky, propojte smartphone s Windows a streamujte videa

Funguje to především na měsíční bázi, kdy za jedno spuštění aplikace projedete celý měsíc a ten tak promažete, kdy se vám ten následně odškrtne i v přítomném kalendáři. Pokud ale chcete, můžete si postupně promazávat každý den. Před definitivním odstraněním fotografií vám je však aplikace ještě ukáže v souhrnu, abyste skutečně nepřišli o nic, co byste si nechali rádi uloženo.

Je to aplikace, která vám umožní uspořádat si své fotografie v galerii telefonu poměrně neotřelým, a především kreativním způsobem, vlastně jako na Tinderu – přejetím doprava fotografii zachováte, doleva ji smažete. Můžete zde ale fotografie i přímo upravit, nebo zjistit jejich metadata.

Propojit s Windows

Propojte svůj telefon s počítačem s Windows

iOS: zdarma (hodnocení 50 %)

Android: zdarma (hodnocení 74 %)

Ekosystém Applu, který funguje mezi jeho zařízeními, je dobře známý. Problém samozřejmě nastane ve chvíli, kdy do něho vstoupí zařízení jiného výrobce. Microsoft se to pokusil vyřešit aplikací Link to Windows, která funguje nejen mezi systémy Android a Windows, ale právě i iOS v iPhonech a desktopovým systémem Microsoftu.

Můžete tak na počítači přijímat hovory, spravovat oznámení z telefonu, číst textové zprávy a odpovídat na ně, stejně jako si třeba zobrazit kontakty z telefonu v počítači. Není to tak hezké, intuitivní ani elegantní jako propojení mezi iPhonem a počítačem Mac, ale když už používáte Windows, je to skutečné urychlení práce.