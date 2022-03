Nejlepší aplikace pro tento týden: Protahovací cvičení, péče o duševní zdraví a sexuální výchova

Stylebook

Organizujte svůj šatník

iOS: 99 Kč (hodnocení 96 %)

Stylebook je odborný nástroj pro organizaci a správu vašeho šatníku, který je vytvořený osobou zasvěcenou do módního průmyslu, a která prošla třeba i módním magazínem Vogue. Pokud si tedy chcete hrát na stylistu s tím, co máte doma, máte k tomu ideální příležitost, aniž byste museli veškerý svůj oděv neustále sundávat z ramínek.

Aplikace totiž nabízí import vašeho skutečného oblečení s tím, že jej následně můžete třídit, kategorizovat, kombinovat a ukládat třeba do kalendáře, abyste věděli, který den si chcete co obléci, nebo který den jste měli co na sobě. Je to sice jednoduchý, ale poměrně zajímavý koncept.