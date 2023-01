Nejlepší aplikace pro tento týden: Relaxační 3D zvuky, levné ubytování a netradiční cvičení

ASMR je všude, je dokonce mnoho umělců, kteří takový obsah vytvářejí profesionálně. Zde to můžete zkusit také. Jednoduše si vybere zvuky, které jsou vám milé a nakombinujete je podle libosti. Budete se pak lépe soustředit, relaxovat nebo usínat, to už je na vás. Se sluchátky v uších navíc prostorově, což vám zlepší celkový zážitek.

Víte, co znamená pojem ASMR? Je to pleskání kapek vody o zem, svist větru v korunách stromů ale i další podobné zvuky. Jedná se o smyslově-meridiánovou reakci, kterou vám právě aplikace Sleep Orbit chce navodit. Obsahuje k tomu přes stovku zvuků v 17 kategoriích.

12 Minute Athlete

HIIT cvičení, které si dáte klidně i v obýváku

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Když už jsme nakousli to cvičení, tak zde už se jedná skutečně o to fyzické. Najdete zde patřičný intervalový trénink s jeho vysokou intenzitou, který si ale odbydete za pouhých 12 minut. Ano, každý den jen 12 minut, a to klidně doma, bez nutnosti chodit do posilovny nebo tělocvičny.

Krátké, intenzivní cvičení se zaměřují na sílu a kardio, najdete zde samozřejmě podrobné pokyny k tomu, jak cvičit, a to krok za krokem, přičemž nechybí ani možnost uložit si své sady jako oblíbené. Vybírat můžete z více jak 185 cviků, kdy pokud vás nějaké přestane bavit, jednoduše jej vyměníte.