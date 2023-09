Nejlepší aplikace pro tento týden: Rozvrh hodin, výuka jazyků s AI a hledání rodokmenu

Plánovací Kalendář a Rozvrh Pomocník do každé školní lavice iOS: zdarma (hodnocení 80 %)

Android: zdarma (hodnocení 82 %) Papírový rozvrh hodin je v dnešní moderní době trochu přežitek. Aplikace Plánovací Kalendář a Rozvrh, který se v Google Play jmenuje Rozvrh hodin a Úlohy do školy, vám jej dá v elegantním rozhraní do vašeho mobilního telefonu nebo tabletu, a to klidně i jako widget, takže máte vše důležité hned na očích. Aplikace vám poskytne několik rozvrhů najednou, takže pokud jste rodič, můžete v ní mít všechny svých ratolestí. Umí plánovat nejen klasický týden nebo 14 dní, ale třeba i celý měsíc. Přítomny jsou také důležité časovače aktivit, synchronizace s ostatními aplikacemi kalendářů, podpora pro Wear OS nebo Apple Watch, jsou zde také mnohé grafy, připomenutí atd. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Smart-timetable.app

EF Hello Inteligentní učení se cizímu jazyku iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 100 %) Nejtěžší na učení se cizího jazyka je vydržet u toho, a to obzvláště pokud máte v ruce telefon, který by vám k tomu měl pomoci, jenže místo toho vás svádí všechny ty jeho možnosti, které nabízí. Tuhle aplikaci si ale můžete představit jako chytrého chatbota s umělou inteligencí. Nabízí čtyři úrovně a různý obsah, který by vás mohl zajímat a ohledně kterého budete v aplikaci komunikovat – to samozřejmě ve zvoleném jazyce. Aplikace se také chlubí působivým rozpoznáváním řeči, které vás naučí mluvit jako rodilý mluvčí. Jsou zde i zvukové stopy a samozřejmě kvízy, jež vás mohou procvičit z nově nabytých slovíček, pokud tedy chcete. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Hello.ef.com

Spiritka Spirituální rádce iOS: 199 Kč (zatím bez hodnocení) V aplikaci najdete seznam úplňků a novoluní s informacemi, co v jednotlivých obdobích očekávat a doporučení, co dělat. Podle tvůrců titulu je každý z nás objevitel a touží po nalezení něčeho nového. Někdy tak jen prý stačí odkrýt to schované uvnitř nás, tedy napojit se na svého ducha. S tím vám má pomoci některý z 24 přítomných „laskavých“ rituálů. Samozřejmě jsou zde i popsány přesné pokyny, jak na ně. Každý den od pondělí do soboty má pro vás Spiritka připravenu jednu posilující afirmaci, v neděli je ta vystřídána sebereflexí formou jedné otázky. Aplikace je záměrně vyvedena v co nejjednodušším podání, aby byla jednoduchá, stručná ale účinná. Jestli jí dáte šanci, je nicméně jen na vás. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Instagram.com

Ancestry Hledání rodokmenu iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 78 %) Kdo jste asi víte, ale tušíte, z jakého kolena vlastně pocházíte? Kdo byli vaši předci a jakou měli historii? Aplikace vám pomůže zodpovědět všechny vaše otázky prostřednictvím fotografií, příběhů a historických záznamů. Pokud nic nenajde, což je velice nepravděpodobné (základní databáze obsahuje na 1,1 miliardy záznamů), slouží alespoň k ruční tvorbě vašeho rodokmenu. Samozřejmě zde můžete nahrávat i fotografie a obsah sdílet s rodinou. Ta k němu dostane přístup a může jej ještě doplňovat. Pokud využijete předplatného, získáte přístup k dalším 30 miliardám záznamů včetně fotografií. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Ancestry.co.uk

Soft Challenge Vytvořte si zdravé návyky iOS: 29 Kč (zatím bez hodnocení)

Android: 26 Kč (zatím bez hodnocení) Aplikace je plně konfigurovatelná tak, abyste si v ní určili všechny své osobní cíle, kterých chcete dosáhnout i s časovým údobím. Primárně je to o tvorbě zdravých návyků, které budete každý den opakovat tak dlouho, dokud si je zcela nevžijete. Aplikace je pak od toho, abyste na některý nezapomněli, protože vám jej ochotně připomene. Výhoda titulu je v jeho jednoduchosti, takže vás nezahltí žádnými nabídkami a ostatně ani zbytečnými funkcemi. Je zde kalendář ukazující vaši řadu, nechybí ani pochvala za postupné plnění. Jinak je to také tracker, který vám pomůže s prokrastinací. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Github.com

Gauthmath Matematika s umělou inteligencí iOS: zdarma (hodnocení 90 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Aplikace nabízí nejchytřejší matematickou kalkulačku poháněnou umělou inteligencí, ve které stačí pořídit fotku a ona vygeneruje přesné a rychlé řešení. Titul ale nabízí i přístup k online učitelům matematiky pro algebru, výpočty, a dokonce i matematické slovní úlohy a ostatně všechny další matematické problémy 24/7. Více než 1 miliardu matematických problémů tak vyřešíte během několika sekund, přičemž všechny odpovědi jsou doprovázeny animovanými matematickými instrukcemi a podrobnými vysvětleními. Úkolem aplikace ale není, abyste výpočet obešli, nýbrž pochopili postup a dopracovali se k němu. Pak je zde ale samozřejmě otázka, proč byste ty složité postupy měli vůbec znát, když už zde máme tyto nástroje, které všechno vyřeší za nás. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Gauthmath.com