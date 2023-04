Nejlepší aplikace pro tento týden: Šablony pro životopisy, ušní trenér, běžecké trasy a denní plánovač

EarForge

Osobní trenér vašich uší

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

EarForge je aplikace, která vám může pomoci zlepšit váš smysl pro výšku tónu pomocí ideálně dobře navrženého tréninkového programu, který je rozvržený do 30 úrovní. Jsou zde lekce akordů, kdy po jednom rozpoznáváte ty, které slyšíte, ale samozřejmě i obsáhlejší hudební kvízy.

Můžete si dokonce naprogramovat své vlastní specifické noty, zvuky a oktávy. Tento tréninkový režim vám pomůže soustředit se na to, co se potřebujete naučit nebo jen co chcete procvičit. Tato možnost se vám však odemkne až po předplatném.