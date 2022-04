Nejlepší aplikace pro tento týden: Sdílení dluhů, motorkářská navigace a elektronický zvýrazňovač

Splitwise Méně stresu při sdílení výdajů iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Splitwise je nejjednodušší způsob, jak sdílet výdaje s přáteli a rodinou a přestat neustále dokola připomínat to, kdo kolik komu dluží. Aplikace tak slouží k uspořádání skupinových účtů pro domácnosti, výlety, konzumaci v restauracích atd. Posláním titulu tak je snižovat stres a ostych z připomínání plateb. Do aplikace se tak může přihlásit každý, a ihned vidí, kolik má komu zaplatit, nebo kdo dluží jemu. Funguje to jak on-line tak off-line, nechybí ani možnost zálohy nebo třeba exportu dat do CSV. K tomu je zde kategorizace, automatická počítání, komentáře a mnoho dalšího. Nákupy in-app : ano

: ano Web: Splitwise.com

Phocus Editace portrétů i bez portrétů iOS: zdarma (hodnocení 84 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Phocus není pouze editorem portrétové fotografie, ale má také mnoho jedinečných nástrojů pro úpravu fotografií, kterou se snaží aplikovat maximálně profesionálně a s vaším minimálním úsilím. Vše, co musíte udělat, je vybrat fotografii z galerie telefonu nebo ji pořídit pomocí vestavěné kamery a poté jednoduše klepnout na kouzelnou hůlku pro automatické rozostření pozadí. Chytré algoritmy zjistí, jaké objekty jsou na fotografii přítomny a oddělí je od pozadí. To důležité na tom je ale to, že tak činí i na takových fotografiích, které nebyly v portrétovém režimu pořízeny. Aplikace pak samozřejmě nabízí i různá nasvícení, aby vypadal výsledek co nejvěrněji. Nákupy in-app : ano

: ano Web: Rayinformatics.com

Calimoto Navigace pro motorkáře iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Jedná se o komplexní navigační aplikaci šitou na míru právě motorkářům. S jedinečným algoritmem totiž titul plánuje ty nejlepší trasy jen ve třech krocích, takže se nemusíte zabývat složitým, zdlouhavým a nudným plánováním. Na trase i vidíte předpověď počasí, aby vás to nezaskočilo nepřipravené. Vyjma plánovače nabízí aplikace i hlasovou turn-by-turn navigaci s varováním před nebezpečnými místy, ale třeba i před rychlostními radary atd. Najdete zde tisíce doporučených tras, na kterých se podílí už početná komunita motorkářů, samozřejmě je také můžete sdílet mezi svými přáteli a vyrazit s nimi na cestu společně. Nákupy in-app : ano

: ne Web: Calimoto.com

OWNU Tréninky a recepty v jednom iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Hanna Öbergová je švédská biatlonistka, olympijská vítězka vytrvalostního závodu z pchjongčchangské olympiády a ze ženské štafety z pekingských olympijských her. A jen tak mimochodem si vyvinula vlastní tréninkovou aplikaci s množstvím dietních receptů, takže zde máte všechno pěkně pohromadě – cvičební i dietní plány. Tréninků i receptů jsou stovky a samozřejmě jsou šity na míru přesně vašim potřebám. Každé jídlo je také opatřeno řadou fotografií, podrobným návodem na přípravu a úplným seznamem ingrediencí. To samé jde ostatně říci i o cvičeních. Nákupy in-app : ano

Coupleness Sdílený deník pro více lásky mezi páry iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %) Aplikace je chytrým deníkem pro páry, které se chtějí starat o svůj vzájemný vztah. Jen 3 minuty denně stačí k tomu, abyste do aplikace zadali informace o tom, jak jste se měli. Když to udělá i váš partner, získáte větší vhled do toho, jak se cítíte a co vás ovlivňuje jak v přítomném okamžiku, tak v průběhu času. Emoce pak mnohdy můžete vyjádřit čistě za pomocí emotikon. Otázka dne vám nicméně pomůže otevřít mezi sebou konverzaci na dané téma, což je poměrně zajímavý způsob, jak se nejen o partnerovi ale ostatně i o sobě dozvědět zase něco více. Nákupy in-app : ano

: ne Web: Getcoupleness.com

LINER Elektronický zvýrazňovač iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Hledání informací může být ošemetné, hlavně když se snažíte vzpomenout si, kde přesně jste tu kterou četli. Aplikace Liner vám umožní uchovávat všechny články a poznámky na jednom místě, abyste mohli vše zase pěkně snadno najít. Uspořádáte si je podle složek, zvýrazníte důležité věty, zapíšete si poznámky a klidně můžete i co potřebujete sdílet s ostatními. Je pak jedno, jestli je to na webu, v PDF souborech nebo dokonce na YouTube. Vše přitom činíte maximálně jednoduše, jako kdybyste tak dělali na papíře. Nákupy in-app : ano

: ano Web: Getliner.com