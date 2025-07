Nejlepší aplikace pro tento týden: Sdílený deník, unikátní fotografický projekt a trénink psů

Pokračování 2 / 6

The Last Camera Project

Unikátní fotografický projekt

Hipstamatic už má dny své největší slávy za sebou. I když je do něho nový obsah s ohledem na filmy a filtry přidáván stále, dá se říci, že titul spíš jen přežívá. Jeho tvůrci nicméně pořád přicházejí s novými fotografickými aplikacemi. Naposledy to byl titul Party! Disposable Camera, teď je to The Last Camera Project a nevěříme, že by opravdu byl tím posledním.

Tato aplikace vás vyzývá, abyste pořídili jen jednu fotografii a tu do aplikace nahráli. Váš snímek ale, spolu s miliony dalších, zůstane skrytý až do jeho historického odhalení na veletrhu Art Basel Miami v prosinci letošního roku, kde chtějí tvůrci vytvořit světový rekord v projektu „největšího fotoaparátu na jedno použití“. Tak uvidíme, co z toho vznikne.