Nejlepší aplikace pro tento týden: Šifrovaný cloud, nejlepší kavárny světa a unikátní kalkulačka

Nevýhodu to má jen jednu – pokud zapomenete své přístupové heslo, ztratíte všechna uložená data, protože služba jej nemůže nijak obnovit. Jinak jde o klasický cloud, který vám umožní ukládat, stahovat, streamovat, prohlížet, sdílet a mazat jakýkoli obsah z vašeho zařízení kdekoli a kdykoli.

MEGA poskytuje šifrované cloudové úložiště, ve kterém vám zdarma poskytne 20 GB prostoru. Narozdíl od jiných poskytovatelů cloudového úložiště jsou zde vaše data šifrována a dešifrována pouze skrze vaše zařízení, takže se k nim nikdo nedostane, a to ani tvůrci aplikace.

Jedná se o poměrně zajímavý projekt, který cílí na to, abyste pili kdekoli po Evropě jen tu nejkvalitnější kávu, a to v tom nejpříjemnějším prostředí. Najdete zde tak ručně sestavovaný a pravidelně aktualizovaný seznam specializovaných kaváren, které se ale nesoustředí jen kolem velkých měst.

CLOS

Pro virtuální focení a natáčení videa

CLOS je, nebo se tím tedy alespoň chlubí, první aplikace na světě, která vám umožní vzdálené fotografování a nahrávání videí ve vysokém rozlišení. Co to znamená? Jednoduše to, že je vám jedno, kde se nachází váš model nebo modelka – vy jste ve svém studiu a fotíte na dálku.

Snímky můžete ukládat do galerie fotek, ale klidně i na cloud služby (1 GB je zde zdarma) nebo Dropboxu. Přítomno je plné ruční nastavení fotografických hodnot a možnost pořizovat obsah i do souboru RAW. Propojení mezi oběma stranami, tedy vámi a modelem/modelkou, je pak šifrované formou end-to-end.