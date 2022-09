Nejlepší aplikace pro tento týden: Skvělý denní plánovač, umění generované AI a sledovač kontrakcí

Uspořádá vám váš den do úkolů, abyste se mohli plně soustředit na jejich plnění. Organizace přitom nemusí probíhat jen po hodinách, ale klidně i na minuty přesně. K tomu jsou zde ještě různé ikony, barevné štítky, drag and drop gesta atd.

Wonder

Umění generované umělou inteligencí

iOS: zdarma (hodnocení 84 %)

Android: zdarma (hodnocení 56 %)

Je poměrně k nevíře, kam až možnosti umělé inteligence dospěly. Být v dnešní době umělcem tak může být za jejího použití poměrně jednoduché, protože vám vlastně stačí jen vhodně formulovat své požadavky, a za malý okamžik už vidíte finální dílo.

Aplikace Wonder totiž umí přeměnit vaše slova v digitální umělecká díla, a to ještě v takovém stylu, který si sami vyberete. Do galerií to sice nebude, ale jako doprovod na blog to může být ideální. Je ale samozřejmě nutné zadávat text v angličtině a připravte se ještě na reklamy, které budete před samotným generováním výsledku muset sledovat, pokud nepřistoupíte na režim předplatného.