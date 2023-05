Nejlepší aplikace pro tento týden: Sledování letadel, nahrávání vokálů a hlídání domácích mazlíčků

Jedná se o globální komunitu milovníků domácích mazlíčků, jejímž úkolem je poskytovat péči o ně na základě důvěry, nikoli peněz. Majitelé tak mohou konečně cestovat s opravdovým klidem na duši, protože vědí, že jsou jejich mazlíčci doma, v bezpečí a šťastní, kdykoli jsou pryč, aniž by potřebovali být umístění do neznámých chovatelských stanic, psích hotelů apod.

Active Arcade

Nový pohled na to, jak být aktivní

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Platforma Active Arcade přináší nový pohled na to, jak být aktivní, a přitom se bavit. Jdete zde na to pouhým hraním několika jednoduchých her, jenže herní ovladač jste zde vy, kdy se k interakci využívá váš přirozený pohyb těla. Díky interaktivním prvkům se budete cítit, jako byste byli ponořeni do zcela nového typu arkádové hry.

Aplikace využívá pokročilé sledování pohybu celého těla poháněné umělou inteligencí v kombinaci s gamifikací a rozšířenou realitou, aby byl zážitek zábavný pro každého. Kamera bude digitalizovat váš pohyb a nabídne vám tak hru v reálném čase. Není třeba žádného speciálního nastavování, dodatečný hardware nebo další vybavení.