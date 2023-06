Nejlepší aplikace pro tento týden: Spánek jako nemluvně, podpora kreativního myšlení a bonusy s kreditkami

Většina rodičů malých dětí se obává, že už se snad nikdy pořádně nevyspí. Je to i váš případ? Tak využijte služeb aplikace Napper. Protože má každé dítě svůj jedinečný spánkový rytmus, tak vám ho právě tento titul pomůže rozklíčovat, což vám v konečném důsledku pomůže lépe plánovat i spánek svůj.

K tomu je zde přítomna i personalizace not s vlastními poznámkami, samozřejmě nemusíte hrát celé skladby ale klidně jen jejich vybrané oblíbené části. Nástrojů je zde pak široká paleta, takže zde jistě najdete i ten svůj. Nechybí ale ani možnost vybrat jen zpěv nebo si procházet hudební teorii.

Jsou to především interaktivní noty. Digitalizovaná partitura se automaticky posouvá na obrazovce zařízení a je synchronizovaná s doprovodnou hudbou (tedy tou vaší). Máte zde možnost zpomalit nebo zrychlit tempo, umí vás i nahrávat, abyste si poté mohli poslechnout, jak vám to šlo.

Máte autorský blok? I těm nejlepším se stane, že prostě neví kudy kam. Brainsparker ale povzbuzuje ke každodennímu tvůrčímu myšlení tím, že vám posílá obrázky, citáty, otázky a další podněty, co nakopnou vaše uvažování tím správným směrem, kterým sami potřebujete.

Ve spojení s rozšířením pro Chrome budete dokonce vědět, kterou kartu použít při nakupování na webu, a to díky integrovaným ukazatelům s podporou tisíců webů. Aplikaci nemusíte ani spouštět, abyste mohli rychle získat informace, které potřebujete, a to díky widgetům na domovské obrazovce.

Ahead

Trenér emocí

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Protože emoční inteligence ovlivňuje naše životy víc než cokoli jiného (dělá z nás lepší partnery, rodiče, přátele a kolegy – více propojené, úspěšné a šťastné), chce nás aplikace Ahead naučit to, co nedokázala škola. Podle tvůrců titulu je to, jak zvládat své emoce. Stačí k tomu přitom jen 5 minut denně.

S pomocí aplikace bychom tak měli být schopni překonat neužitečné emocionální vzorce myšlení díky jednoduchým, vědecky ověřeným technikám. Jde se na to skrze krátké a zábavné aktivity. Samozřejmě je to pak i deník, ve kterém si snadno vedete informace o tom, jak jste se daný den cítili.