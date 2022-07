Nejlepší aplikace pro tento týden: Spánkový deník, sdílené útraty, hubnutí a hravé učení

Je jasné, že v letošní sezoně už do plavek zhubnout nestihnete. Pokud jste se ale zděsili toho, co na pláži vystavujete na obdiv jiným, můžete jít do sebe a příští rok se ukázat v lepším světle. Tato aplikace je tu proto, aby byla vaše cesta motivující a patřičně uspokojující. Chce vám jen usnadnit sledování vašeho pokroku a povzbudit vás pokaždé, když uděláte krok správným směrem.

Hravé učení

Všeobecné znalosti pro děti do pěti let

iOS: 49 Kč (hodnocení 74 %)

Android: 50 Kč (hodnocení 86 %)

Jedná se o obsáhlou interaktivní sadu pro nácvik základních znalostí pro děti ve věku od 0 do 5 let hravou a zábavnou formou a s průvodními ilustracemi Venduly Hegerové. Aplikace má hlasovou navigaci pro děti, kdy je v naprosté většině ozvučená dětskými hlasy.

Děti se zde budou učit první slova, barvy, zvířata, čísla, písmenka, pohádky a písničky. K tomu jsou zde jednoduché hry, kdy přesouvají zvířátka na správné jejich stíny, rozhýbou stavební stroje, budou do moře vypouštět nové živočichy atd. Jistě zajímavá je sekce péče o zdraví, a to jak o to své, tak o to těch nejbližších.