Nejlepší aplikace pro tento týden: Sportovní výzvy, sledování čerstvosti potravin a efektivní výuka jazyků

Aplikace vás motivuje k častějším zdravým pohybovým aktivitám formou výzev. Za vše, co zde totiž podniknete, dostáváte body. Sami vývojáři pak o své platformě říkají, že to není sportovní aplikace, ale spíše hra motivující vás ke zdravějšímu životu.

Freshy

Sledování čerstvosti potravin

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Je to vlastně jednoduchá aplikace pro sledování vašich potravin a různých domácích potřeb. Můžete tak snadno a digitálně zjistit, co máte ve spíži a lednici, takže vždy budete vědět, co musíte při příští cestě do obchodu koupit.

Aplikace také umožňuje vytvářet přizpůsobitelné seznamy a nastavovat připomenutí pro ty položky, jejichž datum spotřeby již brzy vyprší. Své seznamy také můžete sdílet s rodinou nebo spolubydlícími, což usnadňuje koordinaci nákupů a vyhnete se tím nákupu duplicitních položek.