Nejlepší aplikace pro tento týden: Threads, jóga obličeje, trénink hlasu a prodej vstupenek

Threads Twitter od Instagramu iOS: zdarma (US hodnocení 80 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Pamatujete si ještě Clubhouse? Jednalo se o novou sociální síť, která svého času vzbudila patřičný ohlas, nyní po ní ale neštěkne ani pes. Bude to i případ nové sociálky Threads? Je to dost dobře možné, jenže za touto stojí skutečně velké jméno. Přímo se odkazuje k Instagramu, který samozřejmě vlastní Meta, tedy dříve Facebook. Má to být jistý klon Twitteru, kolem kterého se ostatně točí kontroverze už od jeho akvizice Elonem Muskem. Je to jinak místo, kde se scházejí komunity, aby diskutovaly o všem možném i nemožném. Pro nás to má zatím jeden háček, protože aplikace není dostupná ani v českém App Storu ani české mutaci Google Play (pokud chcete síť vyzkoušet, musíte přes VPN). Berte toto info tedy i jako varování, abyste si nenainstalovali podvodné aplikace, které jsou již v obou obchodech a jdou po vašich datech. Nákupy in-app : ne

Luvly Jóga tváře a cvičení iOS: zdarma (hodnocení 86 %)

Android: zdarma (hodnocení 50 %) Luvly je univerzální aplikace pro jógu obličeje, která pomáhá ženám vypadat mladší, cítit se zdravěji a uvolněnější bez nutnosti aplikování rádoby regeneračních a jakýchkoli jiných krémů. Je ale pravda, že veškerý obsah aplikace vytvářejí profesionálové z kosmetického průmyslu, včetně trenérů jógy, dermatologů, kosmetologů a odborníků na výživu. Najdete zde více jak stovku cviků a masáží, které můžete praktikovat i v aktuálních vedrech, kdy třeba nemáte na klasickou jógu chuť nebo sílu. K tomu je zde i zajímavý AR Coach, tedy osobní průvodce, který naskenuje váš obličej a doporučuje vám každodenní péči. Nákupy in-app : ano

Vividoo Příběhová výuková aplikace STEM pro děti iOS: zdarma (hodnocení 100 %) Probuďte zvědavost dětí a nechte je objevovat svět. Ty zde vedou svou vlastní postavičku Vee prostřednictvím živých animací, interaktivních úkolů a poutavých příběhů a cestou sbírají odznaky, kterými označují své pokroky. Od vesmíru přes klima až po lidské tělo – je zde široká škála témat, která rozšíří obzory vašich dětí. A třeba rozšířená realita umožňuje přetáhnout dinosaury, hvězdy a atomy z obrazovky do skutečného světa. Aby byla aplikace nezávadná a ideální pro věkové rozpětí od 7 do 11 let, byla vyvinuta učiteli, psychology a metodiky. Nákupy in-app : ne

Coffee Meets Bagel Seznamovací aplikace pro „skutečné“ připojení iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 70 %) Léto je v plném proudu a vy pořád jen sedíte doma a nudíte se? Vyrazte mezi lidi. Zjednodušit se vám to pokusí aplikace Coffee Meets Bagel, která chce být seriózní seznamkou, i když je to samozřejmě jen jiné pojetí toho samého, co dostanete všude jinde. Třeba zde však narazíte na někoho, kdo tuto síť upřednostňuje před jinou (typicky Tinderem). Platforma o sobě nicméně prohlašuje, že je spíše pro lidi, kteří jsou připraveni na něco vážnějšího a jsou unaveni ztrácet čas s lidmi, kteří chtějí jen rychlou známost. Třeba právě tady tedy poznáte svou životní lásku. Nákupy in-app : ano

Vocal Image Mluvte, zpívejte a vyslovujte lépe iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 84 %) Vocal Image je aplikace pro hlasový trénink, která vám pomůže zvýšit si sebevědomí a učiní váš hlas atraktivnějším nebo dokonce více sexy. S pomocí umělé inteligence si můžete nechat vyhodnotit svůj hlas, abyste pochopili své silné a slabé stránky, nebo získat hodnocení od přítomné komunity. Je zde také personalizovaný tréninkový plán, který vám pomůže, aby byl váš hlas hluboký, sebevědomý a výrazný. Ať už jste začátečník, který se chce naučit základy zpěvu, nebo zkušený zpěvák, který chce zdokonalit své dovednosti, Vocal Image má pro každého něco. Tak na co čekat? Nákupy in-app : ano

TicketSwap Nejbezpečnější způsob, jak nakupovat a prodávat vstupenky iOS: zdarma (hodnocení 76 %)

Android: zdarma (hodnocení 94 %) TicketSwap je bezpečný, intuitivní a férový prostor, kde můžete nakoupit nebo prodat vstupenky do divadla, na koncerty, festivaly, sportovní akce nebo výlety. Navíc také chrání nakupující před předraženými nabídkami, jelikož umožňuje maximální marži ve výši 20 % oproti původní ceně vstupenek. Pokud tedy aktuálně vlastníte lístek na některý letní festival, o kterém víte, že ho nenavštívíte, můžete jej zde nabídnout než ho nechat propadnout. Publikace inzerátu je zdarma, poplatek je účtován až po případném prodeji. Nákupy in-app : ne

