Nejlepší aplikace pro tento týden: TikTok na steroidech, směňování věcí a zvyšování produktivity

Olio

Nechcete to? Pošlete to dál

iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Android: zdarma (hodnocení 98 %)

Olio je platforma pro nalezení toho, co potřebujete, a sdílení toho, co už naopak nechcete, a to s lidmi ve vašem okolí. Není to Marketplace ani bazarová aplikace, protože smysl je spíše ve výměně „něco za něco“. Svým věcem dáte druhý život a získáte naopak to, co už jiný nepotřebuje. Je přitom jedno, zda jde o jídlo, oblečení, knihy, elektroniku atd.

Hlavní smysl je nejen v tom ušetřit své peněžence, ale i planetě. Samozřejmě je to o komunitě, která tu není nijak obsáhlá, proto je vhodné o platformě informovat. Přímo v aplikaci je pak dostupný i chat s možností komunikace se zájemci.