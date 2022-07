Nejlepší aplikace pro tento týden: Trackování vodních sportů, efekty ve videu a vizualizace zahrádky

Titul měří pohyby koně pomocí pohyblivých senzorů telefonu. Znamená to, že vyjížďky můžete do hloubky analyzovat od chodu a kroků až po vzdálenost. Po projížďce si můžete prohlédnout tendence, které aplikace zaznamenala a přizpůsobit podle nich další jízdu.

Díky mezinárodní Morseově abecedě můžete psát a předávat své zprávy lidem tam venku pomocí kombinace pouze teček a čárek, aniž by uměli znakovou řeč. Funguje to přitom i obráceně. Je zřejmé, že titul asi nebude mít takový dosah, ale pro ty, kteří ho využijí, to může být dar z nebes.

Seznamte se s Anne, hluchoslepou branou do vnějšího světa založenou na Morseově abecedě a haptice iPhonu. Je to tedy aplikace, kterou je třeba cítit. Je plně ovladatelná gesty a zpětnou vazbou na základě vibrací, takže se na displej nemusíte vůbec dívat.

iScape

Zahradníkem snadno, rychle a virtuálně

iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Než do toho investujete svůj čas a peníze, zkuste si to nejdříve vizualizovat. A co že to vlastně? Všechno kolem vašeho domu. Ať už jste zahradník, nebo jen domácí kutil, který chce mít hezkou zahrádku, iScape vám k tomu pomůže. Dobrá příprava je totiž půl práce.

Aplikace vám tak umí vizualizovat to, co na daném místě chcete mít, je uživatelsky přívětivá a má funkce, které vám práci co nejvíce usnadní. Vyjma toho je zde i možnost vypsat si nabídku, nastavit si ceny, přidat popisy a požadavky a vše exportovat třeba do PDF.