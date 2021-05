Nejlepší aplikace pro tento týden: Tvorba hudby, úprava fotek a seznamka

Titul přináší inspiraci a radost z tvorby nejen hudebním profíkům, ale i těm, kteří za sebou mají teprve pár beatů. Toto plně vybavené studio pro skládání elektronické hudby je neskutečně zábavné a zároveň dost výkonné na to, aby zaujalo každého muzikanta.

Lily – Playful Music Creation

Vytvářejte nádherné melodie

iOS: 49 Kč (zatím bez hodnocení)

Android: 65 Kč (zatím bez hodnocení)

Představte si lekníny, ze kterých hraje hudba. Ne, tento titul nemá s Rákosníčkem nic společného. V aplikaci totiž můžete skládat hudbu za pomoci digitálních leknínů. Co okvětní lístek, to nota. Nasázíte je tak na lekníny a ony se vám pak budou přehrávat ve smyčce. Upravováním tempa, pořadí a délky not i počtu lístků na leknínech pak komponujete hudbu a vrstvíte ji pěkně leknín za leknínem.

Záleží jenom na vás, jak komplexní výsledné dílo bude. Můžete se spokojit s jednoduchým popěvkem na jedné rostlině, ale můžete zde mít i obsáhlé dílo s mnoha harmoniemi a rytmy. Vtip celého titulu je především v tom, že k tvorbě hudby v něm nepotřebujete vůbec žádné hudební vzdělání.