Nejlepší aplikace pro tento týden: Tvorba Stop motion videí, úleva od úzkosti a motivační karty

Je to tedy Facebook cinknutý Instagramem ale také Tinderem. Je zde však přítomno předplatné, se kterým získáte různé výhody, jako např. zjistíte, kdo si prohlížel váš profil a komu se také líbíte. Posune vás i na první místo v příbězích a samozřejmě vyhledávání. Úspěch si zde tedy ani tak nebudujete, jako kupujete, nicméně i tak platforma hlásá do světa, že: „Síť Btrfly je otevřena všem, kteří jsou otevřeni svobodnému setkávání se a poznávání.“ Inu vyzkoušejte a posuďte sami.

Naimportujete do ní fotky, nebo je v přímo aplikací pořídíte. Samozřejmě se k tomu hodí stativ. Aplikace pak umí snímky ve vybraném intervalu pořizovat automaticky, abyste pořád nemuseli klepat do displeje. Díky funkci průhlednosti pak vidíte předchozí fotku, takže tu následující můžete komponovat zcela přesně.

Stop motion videím se také říká fázová či pookénková animace a skládá se z několika fotek, ze kterých se každý od té předchozí o něco málo liší. Spojené fotografie do jednoho klipu pak tedy vypadají jako animace. A pokud chcete takovou animaci tvořit i na svém smartphonu, pomůže vám k tomu právě aplikace Life Lapse.

Praktikuje techniku tzv. hlubokého čtení, tedy stavu úplného ponoření se do obsahu, který vám s postupem času umožní konzumovat obsah dvojnásobně či trojnásobně rychleji, ale také v plném soustředění se a maximálním porozumění. Obsažené články a e-knihy zde ale můžete i poslouchat. Nechybí záložky nebo možnost ukládání obsahu na cloud.

Pokud se vám zdá, že váš život běží stále rychleji, a že je rozervaný mezi pracovními a rodinnými povinnostmi, kdy si sotva najdete čas na to, abyste si doplnili své čtenářské deníky, oceníte právě Spry Reader. Za kratší dobu toho v něm totiž přečtete o poznání více.

Malé příběhy

Učení angličtiny a čtení pohádek

iOS: zdarma (hodnocení 88 %)

Malé příběhy je sbírka pohádek, ve kterých hraje vaše dítě hlavní roli. Je to vlastně docela jednoduché – stačí zadat jeho jméno a pohlaví a už si spolu s ním užíváte čtení pohádek, ve kterých je vaše dítko součástí všeho dění. Příběhy jsou pak samozřejmě doprovázeny i příjemným hudebním podkresem a poutavými ilustracemi.

Příběhů je zde zatím 36, ale další by měly přibývat. Skvělou funkcí je možnost namluvení pohádky a následné její přehrávání. Je však třeba počítat s tím, že titul je lokalizován do anglického jazyka (a také francouzského, německého, ruského a čínského). Není to ale na škodu, protože jednotlivé pohádky jsou jednoduché, a mají právě zvolený jazyk i vyučovat.