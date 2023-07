Nejlepší aplikace pro tento týden: Tvorba tras kreslením do mapy a také ubytování

Samozřejmě je zde i veškeré možné měření, které vám o výsledné trase řekne všechno důležité, jako vzdálenost, převýšení atd. Trasy lze ukládat a stejně tak exportovat do formátu GPX a sdílet je. K tomu je zde i hlasová navigace.

Mapy.cz sice nabízejí plánování tras po okolí, ve kterém se zrovna nacházíte, algoritmy aplikace vám ale nemusí vyhovovat. Footpath umí vlastně to samé, jen detailněji, co se týče vašeho vstupu. Zde si totiž jednoduše nakreslíte prstem oblast, kterou chcete navštívit, a titul vám vámi provedenou čáru přichytí k nejbližším cestám, silnicím, cyklostezkám a známým pěšinám.

Je inspirována oblíbenými videohrami, ve kterých je hudba navržena dynamickým způsobem, aby reagovala na vaše akce a umocnila vaše dovednosti. Pokud zadáte novou úroveň nebo oblast, hudba se podle toho změní. Pokud bojujete s nepřítelem, hudba zvyšuje úroveň energie. Nikdy ale neruší, jen se vždy přizpůsobuje, aby v daném okamžiku zlepšila váš výkon a vy jste udělali patřičnou práci a pak už se věnovali třeba tomu, co vás skutečně baví.

Vše kolem nás vyžaduje naši pozornost: sociálních sítě, zprávy, upozornění, videa. Je to každodenní bitva a v sázce je přitom náš nejcennější zdroj – čas. Nejdůležitější věcí, kterou tedy každý den uděláme, je, že si vybereme, čím tento čas strávíme. Aplikace Vibes vám pomůže získat zpět kontrolu nad vaším časem a soustředěním se na daný úkol.

Sara slouží k přímé komunikaci s poskytovatelem ubytování, tedy třeba kempem, kde je zde přítomný i chat. U nás si to možná odbydeme jen přes WhatsApp, ale v zahraničí používají právě toto sofistikovanější řešení. Najdete zde pak veškeré možné, a především pro vás důležité informace, stejně jako on-line Check-In atd.

U nás ji pravděpodobně příliš nevyužijete, v zahraničí, a to zejména Rakousku a Německu, je ale poměrně profláknutá. Pokud se tedy hodláte navštívit tyto sousední země, vyplatí se mít titul už nainstalovaný, ušetří vám totiž mnoho starostí. Kdo navíc zažil letošní sezonu v tamních přeplněných kempech, ví, že najít volný flek je poměrně obtížné.

Je to vlastně 30denní výzva, ve které byste měli zhubnout přebytečná kila. Dostanete zde osobní tréninkový plán a vše si odcvičíte doma, takže nemusíte ani vytáhnout paty z baráku, což může být samozřejmě i nevýhoda. Aplikace vychází z vašich nastavení a zadaných cílů, abyste v daném časovém úseku skutečně dosáhli patřičných cílů a aby vaše snažení nebylo demotivující.

Wickr Me

Soukromý chat, který končí

iOS: zdarma (hodnocení 92 %)

Android: zdarma (hodnocení 86 %)

Hodilo by se informovat spíše o nové komunikační platformě, nicméně tentokrát to uděláme poněkud opačně. Wickr Me je poměrně populární titul, který má miliony uživatelů. Ostatně o tom hovoří i na 2,6 tisíce hodnocení v českém App Storu a téměř 90 tisíc recenzí v Google Play. Jenže letos končí.

Toto tedy berte jako varování, pokud titul používáte, abyste začali řešit jeho náhradu. Platforma již od prvního ledna letošního roku nepřijímá nové registrace a na konci prosince bude definitivně uzavřena. Alternativ se ale nabízí poměrně hodně, takže snad nebudete mít problém utéci k jiné.