Nejlepší aplikace pro tento týden: Veksláci s bitcoinem, oční cvičení a účetnictví do kapsy

Tímhle způsobem se snaží aplikace delegovat důvěru a reputaci z reálného světa přímo do obchodování, a tak uživatele motivovat k dobrému chování na tržišti. Vaše kontakty zůstávají vždy zašifrované, což znamená, že je nikdo neuvidí. Platí to i o chatech.

Součástí titulu je také podrobný popis nákladů, výnosů, aktiv, pasiv, dlouhodobého majetku, odpisů či zkratek účetních dokladů. Až si pak budete svými znalostmi dostatečně jisti, můžete se vrhnout na test (rozdělený do dvou kategorií), který skutečně prověří, jak jste na tom. Na konci testu se také samozřejmě dozvíte, kde jste chybovali a kde tedy máte ještě rezervy.

Moodle

Jediná platforma pro vaše studium

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 66 %)

Moodle je platforma navržená tak, aby poskytovala pedagogům a studentům jediný robustní, bezpečný a integrovaný systém pro vytváření personalizovaného výukového prostředí. Důvěřují mu instituce a organizace, jako je Shell, London School of Economics, State University of New York, Microsoft nebo Open University.

Aplikace je pak oficiálním klientem platformy, ve které najdete všechno důležité a potřebné ke svému studiu, včetně off-line kurzů. Rozhraní je maximálně přehledné a intuitivní, a protože je celý projekt Open Source, tak také kompletně zdarma.