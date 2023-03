Nejlepší aplikace pro tento týden: Veterinář v kapse, převod hlasu na český text a kempování v Evropě

Zapomeňte na googlování a diskuzní fóra. Řešte zdraví svého mazlíčka s odborníky, kteří na vás mají vyhrazený čas a budou se vašemu případu věnovat do hloubky – ve dne v noci. Aplikace nabízí poradenství pro psy a kočky i další mazlíčky na vyžádání, což znamená, že na schůzku nemusíte čekat týdny.

Pokud si tedy předplácíte Apple Music, můžete si nově v rámci tohoto předplatného užívat i streamu vážné hudby. Knihovna je poměrně obsáhlá, nechybí karta aktuálně poslouchaného ani procházení. Vše je ale v angličtině a zatím bez podpory platformy macOS nebo Android. Protože si ale Apple Music můžete užívat právě i na telefonech Samsung, Google, Xiaomi a dalších, je možné, že pronikne i do Google Play.

O Apple Music Classical se hovořilo už poměrně dlouhou dobu, respektive od akvizice společnosti Primephonic, která se právě na toto odvětví soustředila. Nakonec to Applu trvalo docela dlouho, a to prý kvůli odladění všech vyhledávacích algoritmů.

Pokud vás už nebaví nekonečné diskuze a neshody při každodenním rozhodování se ohledně čehokoli s přáteli, rodinou a kolegy, tak vám v tom tato aplikace pomůže – nebo se o to lépe řečeno alespoň pokusí.

Řeč rozpoznává ve 34 jazycích, a to včetně češtiny, syntéza textu je přítomna ve 27 jazycích (opět i s češtinou). Kompletní seznamy jazyků najdete v popisu aplikace v App Storu. I když pak titul nepobral příliš krásy, snaží se být především co nejjednodušší na ovládání.

Tato aplikace je určena zejména pro lidi se sluchovým a řečovým postižením, využití ale jistě najde více, a to zejména při cestování do zahraničí. Jedná se o jednoduchý způsob komunikace pro lidi s poruchami sluchu a řeči pomocí rozpoznávání a převodu řeči na text nebo syntézy konverzační řeči z psaného textu.

Twig

Nový smysl prodeje věcí, které nepotřebujete

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Twig je aplikace pro finanční služby a bankovnictví nové generace založená na principech cirkulární ekonomiky. Je to prostě jednoduchý a rychlý způsob, jak vydělat peníze z vašich nechtěných a nepoužívaných věcí, které se vám bez ladu a skladu válí v domácnosti.

Platforma usnadňuje vědomou spotřebu tam, kde udržitelnost a kapitalismus mohou harmonicky koexistovat. Je to o komunitě, prodávání a nakupování, kdy zde máte jeden bank, ze kterého můžete ale vybírat postupně a dle vlastní libosti. Nápad je to zajímavý, jestli se to chytne i u nás, záleží na uživatelích.