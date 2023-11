Nejlepší aplikace pro tento týden: Videorecepty krok za krokem, stravovací plány a digitální zabezpečení

Jsou zde tedy videa, která celý postup popisují pěkně krok za krokem, můžete si ale také prohlédnout celý postup a rovnou skočit na určitý bod přímo do videa. Nechybí ani integrované časovače, abyste aplikaci nemuseli vůbec opouštět. Vyhledávání je pak poháněno AI, jsou zde seznamy surovin, a také možnost sdílení vašeho výsledku na sociální sítě.

Trénujte doma nebo v posilovně, doplňte své tělo zdravými recepty a dosáhněte svých cílů pomocí odborných rad – zní to samozřejmě jednoduše, realita ale bude trošku těžší. Nicméně aplikace je vytvořena tak, aby vám v tom maximálně pomohla. Nečekejte na novoroční předsevzetí a začněte hned, protože stejně jich 9 z 10 nepřežije první měsíc.

Pokud nepotřebujete „rubat“ jako Emily, může se vám hodit jen praktikovat protahovací cvičení a jógu. Dosáhnete tím zvýšení flexibility, zlepšení držení těla, zmírníte stres, bolesti hlavy, zad atd. To vše s instruktorem Samem Gachem.

Většina aplikací, které dnes používáme, je určena pro nějaký druh práce. Sofa je jednou z mála pro zvýšení produktivity při vašem volném čase. Schraňuje totiž informace o knihách, televizních pořadech, podcastech, hudebních albech, videohrách a jiném obsahu, kterému se chcete věnovat, jen na to mnohdy při svém volném čase zapomenete.

Operační systémy samozřejmě nabízejí jisté míry ochrany, s LeakPatrol ale vstoupíte do nové éry bezchybného digitálního zabezpečení. Jde samozřejmě o hesla, kdy si je s tímto titulem nebudete muset pamatovat a zároveň všechna ochráníte před všudypřítomnými kybernetickými hrozbami.

The Founded

Online nakupování

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (hodnocení 30 %)

Českou republiku aktuálně válcuje spíše nákupní galerie Temu, nicméně i v tomto případě jde o mírně kontroverzní nákupní aplikaci. Nabízí vybranou kolekci značek pro ženy, muže a děti, ať už jde o oděvy, obuv nebo doplňky.

Její problém není ani tak v obsahu nebo smyslu, kde Temu mírně naráží, nicméně v tom, že se aplikace zas tolik nepovedla, o čemž hovoří zejména recenze v Google Play. Berte to tedy spíše jako varování, že ne vše, co v aplikačních obchodech najdete, musí být zcela 100% funkční. Protože když nejde ani za nákup zaplatit, tak to opravdu naštve.