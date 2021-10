Nejlepší aplikace pro tento týden: Výuka cizích jazyků, dětská chůvička a kódování pro děti

Code Land

Kódování pro děti

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Jedná se o vzdělávací aplikaci, která učí kódování dětí od čtyř do deseti let jejich věku. Jde na to samozřejmě formou nenáročných her, které jednotlivé principy ukazují patřičně názorně, ale zároveň maximálně zábavně.

Všechny děti si zde tak osvojí základní koncepty kódování, aniž by uměly už psát nebo číst. S postupem ale samozřejmě obtížnost stoupá, a nechybí ani úrovně pro více hráčů. Aplikace pak nesbírá žádná data, neobsahuje ani reklamy, jen předplatné od 119 Kč měsíčně, které zpřístupní kompletní obsah.