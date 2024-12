Nejlepší aplikace pro tento týden: Výuka hry na hudební nástroj, zvýšení výkonu mozku a boj s depresemi

Nabízí rozmanitou škálu personalizovaných cvičebních plánů pro různé oblasti mozku, jako např. paměť, pozornost, koncentrace, mentální matematika, řešení problémů, kreativita atd. Úlohy jsou přitom dostatečně náročné, aby zajistily, že se budete v průběhu času patřičně zlepšovat, a to nehledě na to, kolik vám je let.

Díky aplikaci tak ti mohou jejich předplácený prémiový obsah zobrazit pohodlně v odladěném prostředí, a to kdekoli a kdykoli. Mohou zde ukládat své oblíbené do knihovny, stahovat video i audio k off-line sledování a poslechu, sdílet zpětnou vazbu s ostatními atd. Doufejme jen, že se aplikace dostane i na Android.

Feeeed

Vytvořte si vlastní zdroj novinek

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Rozhodně neplatí, že je v sociálních sítích často obsažená stránka „pro vás“ skutečně pro vás, stejně jako že hlavní stránka obsahuje to, co skutečně chcete. Obvykle jde jen o to, co si síť myslí, že chcete vidět, nebo to, co vám potřebuje ukázat. Co kdybyste si ale svůj vlastní zpravodajský kanál řídili sami?

Co kdybyste ho mohli plnit věcmi, které vás skutečně zajímají, a ne jen clickbaitem? Tedy skutečnou žurnalistikou a ne tím, co sdílí váš neoblíbený spolužák ze střední školy. Naučte se něco nového, nezapomeňte zůstat aktivní a sledujte, co je pro vás důležité. S Feeeedem si tedy můžete vytvořit skutečně vlastní zpravodajský kanál bez reklam a podle vlastních podmínek.