Nejlepší aplikace pro tento týden: Výukové kartičky, hlídání kalorií a co právě poslouchají vaši přátelé

Je to snadný a docela i zábavný způsob, jak převést nové informace do dlouhodobé paměti. Aplikaci tak stačí používat jen 5 minut denně, a už přinese své ovoce. Najdete zde nejen studijního kouče, ale i svou knihovnu, štítky, poznámky, blog atd.

Náš mozek během prvního dne zapomene až 70 % nově naučených informací. A to nejsou moc pozitivní vyhlídky. Je zde ale samozřejmě řešení, a tím je prosté opakování. MindZip k tomu jde prostřednictvím inteligentních kartiček.

Tvůrci slibují, že je tento postup konzumace obsahu poutavější než četba klasické knihy. To ostatně i proto, že je přítomen atmosférický hudební podkres a zvukové efekty. Nechybí noční režim ani on-line knižní klub, do které se můžete přihlásit.

Je to jistá forma konzumace obsahu na pokračování. Nedá se říci, že zde najdete nějak hodnotnou literaturu, i tak je přítomno mnoho různých žánrů s více jak 400 e-knihami. Ty jsou rozděleny do několika sezon a denně vychází nový obsah. Ideální je tedy vyčlenit si 15 minut na kapitolu, kterou si buď přečtete, nebo poslechnete.

Výpočet planetárních hodin je prastará astrologická metoda, která umožňuje určit, co je pro aktuální časové bytí příznivé a co nikoli. Vyvinula se v helénistické astrologii a má možné kořeny ve starší babylonské astrologii. Odtud pocházejí názvy dnů v týdnu, které se používají v angličtině a mnoha dalších jazycích. Aplikace ukazuje, která ze sedmi tradičních planet (hvězd) zvěrokruhu právě vládne.

MUBR

Zjistěte, co poslouchají vaši přátelé

iOS: zdarma (hodnocení 66 %)

Android: zdarma (hodnocení 62 %)

MUBR je widget, který v reálném čase zobrazuje skladby, které vaši přátelé aktuálně poslouchají, a to tedy přímo na domovské obrazovce. Snadno tak na první pohled vidíte, co se vašim přátelům aktuálně líbí za hudbu a můžete se jimi nechat inspirovat v tom, co si právě pustit.

Funguje to samozřejmě i obráceně, pokud vaši přátele aplikaci používají a vy si pustíte nějakou hudbu ve Spotify nebo Apple Music. Nejsou zde žádné složitosti, protože widget samotný toho moc nenabídne. Můžete ale procházet historii, nebo poslat určité reakce, jestli se vám hudba líbí nebo nikoli.