Nejlepší aplikace pro tento týden: Wellness společník, malý gurmán a další výuka jazyků

Hybnou silou je tu ucelený zábavný a zprostředkovaný přístup – titul totiž chce působit jako váš vtipný kamarád, který vás neustále povzbuzuje. Samozřejmě nechybí ani deník, do kterého si zapisujete svou náladu a ze kterého se vytvářejí různé analýzy.

Aplikace vám pomůže zjistit, jaké aktivity vám prokazatelně dělají dobře na duši, a pak vám připomíná, abyste se jim věnovali častěji. Pokud třeba máte pocit, že jste uvízli na mrtvém bodě, akční plán vám poradí, jak se zbavit frustrace. To konkrétně tím, že se vykřičíte do polštáře.

Pokud vás už nudí všechny víceméně podobné fotografické aplikace, tak tato rozhodně nebude. Alespoň to tedy slibuje ve svém názvu. Nabízí přece jen jiné rozhraní, které vás má především bavit, a k tomu přidává mnoho profesionálních funkcí, které osloví i ty nejnáročnější.

Titul slouží k objevování zdravých a chutných receptů pro děti, a to už osmi měsíců jejich věku. Sama aplikace vznikla z potřeby zjednodušit vaření a plánování jídel pro malé děti, aby bylo především bez stresu, složitostí a zbytečností.

Pokračování 4 / 6

Particle News

Agregátor zpráv

iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Porozumějte více věcem a rychleji. Particle vám šetří práci s hledáním aktuálních informací tím, že vše, co potřebujete vědět, shromažďuje na jednom místě. Nabízí tedy personalizované zprávy ohledně témat, která jsou pro vás nejdůležitější.

Sledovat ale můžete všechno: lidi, místa, věci, kdy o nich vždy dostanete nejčerstvější zprávy do svého feedu. Aplikace ale nabízí i AI shrnutí, kdy se nemusíte prodírat tunou textu, nýbrž dostanete hned to důležité. A je tu i možnost typu: „Vysvětli mi to, jako kdyby mi bylo 5 let“. Protože pak jedna zpráva pochází z více zdrojů, poskytuje více úhlů pohledu.