Nejlepší aplikace pro tento týden: Z obrázku příběh, angličtinář Kuba a brigády kompletně online

Tvůrci o titulu prohlašují, že jde o první aplikaci v Česku, která vám zajistí sportovní zážitek na pár kliknutí. My ale víme, že těch s podobným smyslem je už více. Nic to však nemění na tom, že si tu vyberete z nabídky individuálních tréninků nebo skupinových lekcí ve svém okolí a vyrazíte za hrou i zábavou. Cílem je, že se chce platforma stát největší amatérskou sportovní komunitou v Česku.

Aplikace vnese do uměleckého díla vašeho dítěte nádech magie tím, že jeho kresby přemění na podmanivé pohádky a příběhy. Začíná to u toho, že fotoaparátem zachytíte kresbu, pak už jen klepnete na tlačítko Make a Story. Následně budete sledovat, jak pokročilá technologie umělé inteligence interpretuje prvky kresby a vytváří jedinečný a personalizovaný příběh.

Andrex Places

Adrenalinové sporty

iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Najít nějaká atraktivní místa pro extrémní a adrenalinové sporty může být obtížné. Aplikace Andrex Places vám je ale ukáže po celém světě, a to pro více než 25 jejich druhů. Najdete tu horolezecké lokality, potápěčské oblasti, bikeparky, lyžařské vleky, jeskyně atd. Díky týmu redaktorů se databáze aplikace rychle rozrůstá, přičemž nabízí rozsáhlý seznam sportů a lokalit i v těch nejodlehlejších místech světa.

Celé je to skutečně jednoduché. Vyberete si zde sporty a destinaci, a aplikace vám nabídne, co v ní z daných sportů můžete ideálně provozovat. Místa můžete ale i přidávat, přičemž za to také obdržíte jistou odměnu.