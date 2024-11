Nejlepší aplikace pro tento týden: Zachraňte jídlo před vyhozením, zbavte se bolesti zad a relaxujte

Too Good To Go Zachraňte jídlo před vyhozením iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 92 %) Díky aplikaci můžete pomoci planetě a zároveň ušetřit peníze za potraviny. Smysl je takový, že si koupíte to, co obchody, kavárny a restaurace neprodaly a jinak by vyhodily. A jak sami tvůrci platformy říkají: „Snížit plýtvání jídlem je jedním z řešení, jak zpomalit změnu klimatu planety.“ V titulu tak najdete mapu a v ní podniky, které jsou do programu zapojeny. Samozřejmě je zde limitem dostupnost, protože nejvíc podniků je zatím v Praze a Brně, ale můžeme doufat, že přijde nějaké to rozšíření s tím, jak se budou uživatelé platformy rozrůstat. Vědět o možnostech aplikace se hodí i samotným podnikům, aby se do platformy mohly také zapojit. Nákupy in-app : ne

: ne Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Toogoodtogo.com

Google Gemini AI asistent od Googlu iOS: zdarma (hodnocení 96 %)

Android: zdarma (hodnocení 88 %) Bylo tomu v červnu, kdy se AI od Googlu v podobě jeho aplikace Gemini podívala na Android. Na iOS šlo ale k této umělé inteligenci přistupovat jen skrze aplikaci Google. To se nyní změnilo, protože společnost i pro iPhony vydala samostatnou aplikaci. Největší její síla je v provázanosti s ostatnímu službami Googlu, takže vám třeba vytáhne dávno zapomenuté emaily z plánování rodinné oslavy, zároveň ale samozřejmě umí pomoci třeba s přípravou na pracovní pohovor, nebo při ladění výslovnosti cizího jazyka. Je toho prostě hodně. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ne

: ne Web: Gemini.google.com

Email Me Rychlé poznámky iOS: zdarma (zatím bez hodnocení) Aplikace je od základu navržena jako nejrychlejší způsob zaznamenávání vašich nápadů, myšlenek, úkolů a všeho ostatního, když jste na cestách. Má to být nejjednodušší způsob, jak si něco poslat e-mailem tak, abyste na to nezapomněli. Právě v této formě je síla titulu. Pošlete si tak prakticky cokoli do své e-mailové schránky a pokud jedete zero-inbox, nedá vám to spát, než to dořešíte. Funguje to ale i skrze odkazy do webového prohlížeče a aplikaci si můžete nainstalovat také do Apple Watch a počítače Mac. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Emailnotesapp.com

Relio: Back Pain Management Domácí léčba bolesti zad iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Relio má být nejsnazší způsob, jak si sami doma a bez léků můžete vyléčit, nebo alespoň zmírnit, přetrvávající bolesti zad. Titul je vyvinutý odborníky a nabízí šestitýdenní program, který je založen na psychologii. Jde na to tedy skrze klinickou hypnózu, kterou dokáže pomoci od bolesti ze 73 %. Že to funguje, dokládají nejen studie, ale i světoví odborníci. Jsou zde tedy 15minutové relaxační denní lekce, techniky ke zklidnění stresu a snížení napětí, a dokonce i chat. Aplikace vás také motivuje k tomu, abyste mysleli na své zdraví obecně. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Mindsethealth.com

Shadow Boxing Workout App Trenažér boxovacího pytle iOS: zdarma (hodnocení 94 %) Pokud už boxovat umíte, je to skvělý způsob, jak se dále zlepšovat a udržet si svou motivaci a výkon. Pokud ne, tak vás to naučí. Není to totiž jen o tom do něčeho praštit. Skrze aplikaci můžete zlepšovat svou techniku nejen v posilovně, ale i doma. Je to tak váš osobní virtuální trenér. Aplikace obsahuje několik intenzivních tréninků stínového boxu a boxovacího pytle. Ten ale nepotřebujete, stejně jako žádné jiné vybavení. Pokud ale pytel nebo švihadlo máte, můžete je samozřejmě využít. Skrze videa pak aplikace všechna cvičení patřičně vysvětlí, takže vždy víte, co máte dělat. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Shadowboxingapp.com

Mo Meditation, Sleep, Recovery Odpočiňte si iOS: zdarma (zatím bez hodnocení)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení) Myslíte si, že jsou pohádky jen pro děti? V Mo věří, že každý si může užít uklidňující sílu dobré pohádky před spaním. Odborní vypravěči vás tu tedy svým hlasem zavedou do hlubokého a klidného spánku. Je toho ale ještě více, aplikace je totiž i o meditacích. V rámci nich zde najdete 200 kurzů, kdy jsou ideální volbou pro začátečníky. Trvají jen čtyři minuty, díky čemuž je můžete o to snadněji začlenit do své každodenní rutiny. Pocházejí pak od psychologů a terapeutů, kteří pravidelnou meditaci uznávají jako účinný nástroj podpory duševního zdraví. Nákupy in-app : ano

: ano Vhodné i pro tablety : ano

: ano Web: Momeditation.app