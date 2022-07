Nejlepší aplikace pro tento týden: Zdravé stravování, nová sociální síť a vylepšování rozmazaných fotek

Aplikace chce být revoluční nástroj k jednoduchému zaznamenávání jídla s velkými možnostmi přizpůsobení. Má to být váš kamarád, který vám pomáhá soustředit se na zdravý životní styl. A to se během letních grilovaček může hodit.

SayHi Translate

Překladač jazyků ve vaší kapse

iOS: zdarma (hodnocení 94 %)

Android: zdarma (hodnocení 96 %)

Pokud se chystáte do zahraničí a v cizích řečech nejste nikterak silní, chce to vzít si na pomoc nějaký překladač. Se SayHi začnete během chvilky mluvit cizím jazykem, a to kompletně zdarma. Snadno povedete konverzaci ve dvou různých jazycích, protože aplikace váš hlas rovnou překládá. Čeština je samozřejmě podporována.

Dokonce můžete i vybírat, zda má z vašeho telefonu mluvit mužský nebo ženský hlas, zrychlovat nebo zpomalovat tempo, přítomný text lze i kopírovat a popřípadě sdílet. Vyjma překladače může titul v cizině dobře posloužit i při učení se nějakého jazyka. Připojení k internetu je ale nutností.