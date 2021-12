Nejlepší aplikace pro tento týden: Život bez alkoholu, cestovatelský deník a správná anglická výslovnost

I Am Sober

Pro život bez alkoholu

iOS: zdarma (hodnocení 98 %)

Android: zdarma (hodnocení 98 %)

Na novoročních předsevzetích je nejhorší to, že jsou novoroční. Drtivá většina jich tak vezme za své hned v prvním měsíci jejich jepičího života. Aplikaci I Am Sober je jedno, kdy ji začnete používat, hlavně, že se k tomu odhodláte. Její snaha je pak patřičně záslužná – snaží se totiž o to, aby z vás udělala abstinenty.

Hned na první pohled tak vidíte, kolik dní jste se již nedotkli alkoholu. Zároveň vám k tomu připomíná, proč jste s jeho pitím přestali. To vámi zadaným textem nebo i přidanými fotografiemi. Jedná se také o jistou formu deníku, takže si do aplikace můžete zadávat, jak jste se daný den bez alkoholu cítili, a to, jak vlastně ten probíhal.