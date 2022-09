Nejlepší aplikace pro tento týden: Zpátky do školy, ale i do školky

Find What Feels Good Yoga

Staňte se mistrem zenu

iOS: zdarma (hodnocení 100 %)

Android: zdarma (zatím bez hodnocení)

Začněte, rozvíjejte, nebo prohlubujte svou jógovou a meditační praxi s programem aplikace „Najdi, co je dobré“. S více než 900 videi pro všechny úrovně je to vaše ideální místo pro jógu, kreativitu a wellness. To vše bez reklam a jiných rušivých prvků, za to samozřejmě s předplatným.

Vyhledávání pomocí filtrů vám umožní najít to správné video pro jakoukoli potřebu, náladu a čas, který máte na cvičení k dispozici. Nechybí ani třídenní, týdenní nebo měsíční série, stejně jako komunita. Jde tedy o skutečně ucelenou platformu, ve které najdete vše potřebné.