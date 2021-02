V aplikačních obchodech najdete obrovské množství titulů, je ale obtížné objevit ty kvalitní. Proto Apple každý týden nabízí různé kolekce, ve kterých doporučuje ty nejlepší aplikace svého druhu. Řada z nich má i verzi pro Android, takže je applovský výběr dobře použitelný i na konkurenční platformě. Všechny české podcasty na jednom místě. Stáhněte si appku Youradio Talk SooSee vám řekne, jaké potraviny jíst nechcete, Waterful zase naznačí, že už byste měli doplnit tekutiny. K tomu je zde i Aaptiv, neboli osobní kouč, který vám neustále něco šeptá do ouška. S pomocí aplikace Pocket Cast si do něho nicméně můžete pustit co chcete. Jedná se totiž o jednu z největších podcastových platforem na světě. Popis, ukázku a odkazy na jednotlivé aplikace najdete v galerii. Výběry z minulých týdnů jsou na dalších listech tohoto článku (stačí stisknout šipku doprava).

Ochrana matičky Země a výuka cizích jazyků Milkywire je záslužná aplikace, se kterou můžete přispívat na organizace snažící se o lepší život na Zemi. Plant Jammer pak ukuchtí chutné pokrmy ze zbytků, které máte v lednici. Díky tomu nemusíte plýtvat jídlem a ušetříte i nějakou tu korunu. Easy ten vás ve chvilkách volna učí cizímu jazyku, s Metronautem si naopak můžete procvičit hru na hudební nástroje. Pokud pak používáte ty dechové, může se vám rozhodně hodit i titul Breethe, který se zaměřuje i na správné dýchání.

Bezpečnost, odpočinek a počasí První trio aplikací se sice stará o vaši bezpečnost, každý titul ale zcela jinak. Signal šifruje vaše konverzace, LastPass schraňuje a generuje hesla a název aplikace Zbrojní průkaz hovoří sám za sebe. Pro trochu oddechu se pak hodí Calmio, což je první česká meditační aplikace podložená vědou. Jistě vás ale uvolní i titul Yoga Down Dog. A jestliže se nakonec chystáte vyrazit do přírody, určitě se vám hodí předpověď počasí. Tinyclouds Weather jej předkládá maximálně efektně.

Doučování a seznamka Pokud vám nejde chemie, jistě oceníte titul obsahující periodickou tabulku prvků, ale i různé výpočty. Pokud vám nejde jiný předmět, Socratis pomůže prakticky se vším. Dáváte-li ale raději přednost živému přednesu látky, je zde Kadama, která pomůže najít lektora pro doučování. Seznámit se však nemusíte jen s ním, ale skrze aplikaci Once třeba najdete svou životní lásku. Kvůli ní se pak můžete konečně pokusit začít něco dělat i se svou kondičkou a třeba uběhnout prvních 5 km. K tomu vás ideálně motivuje aplikace 5K Runner.

Nezvyklé nákupy a klidný spánek END i Fy jsou sice nákupní aplikace, každá je ale zcela odlišná. PLANBELLA přináší nevšední pohled na kalendář a každodenní úkoly. SleepTown je unikátní projekt, ve kterém během svého spánku stavíte město. Princip je jednoduchý – jde o to, abyste nechali svůj telefon v klidu a nebrali jej neustále do ruky. Na závěr jsou tu i dvě aplikace pro děti. Jedna pro princezny a druhá pro malé módní návrháře.

Kalorické tabulky a fotky vyladěné k dokonalosti Olli dokáže převést fotografii na kresbu, Picsew spojí až 300 otisků obrazovky do jediného, Adobe Capture umí přenést barvy ze skutečného světa a Moodboard se hodí pro vyšperování příběhů v sociálních sítích. Kalorické tabulky vám naopak pomohou udržovat si stabilní váhu, nebo shodit tu nadbytečnou. S Ewou se naučíte anglicky a své ratolesti zabavíte u hodné pestré hry s těmi nejznámějšími hrdiny.

Práce s fotografií i videem a appky pro celou rodinu Remini vylepší černobílé fotografie dob dávno minulých, Cap Cut z nich pak stříhne emocemi nabitý film. Presety pro Lightroom vám naopak rozšíří editační možnosti této aplikace a Triplens zase využijete pro různé překlady. Stačí k tomu fotoaparát telefonu namířit na jakýkoli objekt. Nechybí pak Family Organizer, který vám pomůže třeba s domácími pracemi, ale dokonce ani unikátní meditační aplikace určená výhradně dětem.

Napište scénář filmu a naučte se počítat Pocketcoach vám pomůže zvládat návaly úzkosti. Z těch se ale nemusíte dostat jen pomocí specializovaných cvičení v aplikaci, ale i tvorbou něčeho zajímavého, např. nevšedního příběhu v titulu CardBeat. Pak je zde aplikace Bazaart pro editaci fotografií, nevšední seznamka Cofee Meets Bagel a trio aplikací pro děti.

Nástroje pro kompletní práci z domova, ale i zasloužený oddech Úkoly, dokumenty, video konference, měření času stráveného nad danou prací – na všechno existují patřičné aplikace. Zde je máte pěkně za sebou. Navíc dojde i na to, abyste při home office fyzicky nezakrněli, a také poté patřičně odpočívali. A nesmí se zapomenout ani na udržování kontaktu se světem v jedné zajímavé sociální síti.

Aplikace, které pomohou s distanční výukou Jamboard a Skener pro mě využijí nejen pracovní týmy, ale jistě i školáci vyšších ročníků. Těm o poznání mladším je však určeno trio aplikací Česká písanka, Logopedie a Monster Chords. Naučí se v nich psát písmena, vyslovovat hlásky i celé věty a klidně také hrát na kytaru.

Appky pro ekology a věčné prokrastinátory S Everlog si vytvoříte deník, s Highlights zase ovládnete veškeré PDF soubory. Aplikace EcoHero z vás udělá doslova ekologického hrdinu, protože v titulu budete moci sledovat svůj dopad na životní prostředí. Whoo je zase poněkud nevšední sociální síť a Joom oproti tomu nákupní galerií.

Správa času, focení i malování GoodLinks vám umožní konzumovat obsah internetu v takové čase, kdy si na tuto činnost vyhradíte prostor. Neuteče vám tak žádná novinka, ale ani zajímavé pojednání. V TimeTree naopak můžete spravovat kalendář nejen svůj, ale klidně i své rodiny či kolegů v zaměstnání. Memento je pak hlavně o připomínkách a LastPass o heslech. Halide využijete k profesionálnímu fotografování a Disney Coloring World, když si chcete se svými ratolestmi užít trochu odpočinku.

Vedení domácnosti i deníku Buddy je od toho, aby vám pomohl sledovat rozpočet. To nejen ten osobní, ale třeba i ten v rámci celé domácnosti. Supplies potom sleduje veškeré vaše jídlo a jiné produkty podléhající zkáze. Díky tomu si můžete pořídit patřičné zásoby, kdyby se snad aktuální neveselá situace měla ještě zhoršit. Hit pak hlídá události, jako jsou narozeniny, výročí atd. Nezapomenete s ním popřát nejen někomu z rodiny, ale i z kamarádů. A např. 1 second everyday vám umožní vést si zajímavý video deník.

Cvičení pro tělo i ducha, dávkování léků a tvorba hudby W1D1 vás procvičí v kreativitě, Punchlab zase třeba v kickboxu. Pokud pak bude vaše tělo potřebovat trochu té rekonvalescence, jistě se hodí titul Medfox, který vám patřičně nadávkuje léčiva. Na ukrácení dlouhé chvíle můžete vyzkoušet tvoření hudby v titulu NOISE, ale i nevšední NO THING – Surreal Arcade Trip. Nakonec se dočkají i děti, které si mohou postavit své vlastní město v titulu My Green City.

Nákupní aplikace a pomoc se „sockami“ OppenApp je o tvorbě a plánování líbivých, a hlavně vizuálně podobných, příspěvků do sociálních sítí. Třeba i do Twitteru, ke kterému je zde zajímavý klient Aviary, jehož hlavní předností je skrývání reklamy. Dojde i na cvičení, dietu, boj s prokrastinací a nákupní aplikaci Vova. Ta poskytne nejen množství slev, ale také finanční částku pro každého nového uživatele.

Jak dostat WhatsApp do hodinek eRouška 2.0 přináší mnoho novinek, takže už se ji vyplatí nainstalovat i na iOS (kde dříve prakticky nefungovala). Wolt vám pomůže s doručováním jídla, Fastic naopak zase s dietou. WatchChat 2 nabídne klienta pro WhatsApp na Apple Watch, SleepTown porovná vaše spací návyky se zvířaty a Mussila vás naučí nejen notám ale i hře na daný hudební nástroj.

Pomoc s matematikou, hubnutí a lepší fotky MathX vám nabídne vědeckou kalkulačku, Slice Fractions 2 naopak naučí počtářským záludnostem školáky na prvním stupni. S různými výpočty ale pomůže i Brainly, avšak už ně umělou inteligencí. Zde totiž pomáhá komunita studentů. S využitím titulu BodyFast pak už můžete začít hubnout do plavek na sezónu 2021. Camera M vám pak pomůže třeba s dokumentací toho, jak na sobě makáte.

On-line výuka a navigace až na hvězdnou oblohu Hours Time Tracking, Noto, Skillshare, Google Classroom i ClassDojo se vám hodí, ať už jste student, rodič nebo učitel. V prvním můžete měřit, kam plyne váš čas, v druhém si můžete organizovat své úkoly a povinnosti, ve třetím můžete rozšiřovat své obzory, čtvrtý a pátý v řadě pak slouží nejen k vzájemné komunikaci. A pak je zde užitečná navigace, se kterou dojedete do školy, na přednášku, workshop, schůzku i do práce vždy včas. Večer pak můžete relaxovat např. při sledování noční oblohy v titulu Sky Live.

Produktivita, kreslení a výstup na povrch Měsíce Aplikace Timelines vám konečně poví, kam plyne všechen váš čas. Vectornator a Adobe Spark vám umožní kreslit a vytvářet grafiku. Jestli si ale potřebujete od vší té práce trochu ulevit, nabízí se aplikace Melly a Moon Walk. První je meditačním titulem a druhý vás provede po Měsíci v botách Neila Armstronga.

Časová pásma a aplikace, které to přečtou za vás Overlap je zajímavá aplikace ukazující časová pásma, s jejíž pomocí dokážete plánovat nejen konferenční hovory napříč celým světem. Beelinguapp a Speechbot jsou pak dvě aplikace, které umí číst text. Obě ale slouží k něčemu jinému. První se vás snaží naučit cizí jazyk a ta druhá naopak poslouží jako jistá forma audioknih. Pak je tu i aplikace na lepší Příběhy v sociálních sítích a v neposlední řadě i omalovánky pro děti.

Inspirace, kreativita a kalendář pro ženy S Readwise už nezapomeňte, co nechcete. A když ano, v aplikaci to vždy zase najdete. TinyPoll vám pak umožní vytvářet ankety, čímž utnete všechny hádky nad danými tématy ve skupinovách zprávách. Plotboard nechá vyjádřit vaši kreativitu, ostatně stejně jako např. Autodesk SketchBook. Paloma je pak kalendář pro ženy, který jim dokáže říci více o chování jejich těla.

Foto, video, rozšířená realita a kreslení Camera M je fotoapka pro profíky, výsledky z Cinemagraphu pak sice jak od profíků vypadají, vytvořit je je ale velice snadné. Magicplan vám pak umožní nakreslit si profesionální výkresy místností za pomoci rozšířené reality. Dáváte-li ale přednost ručnímu kreslení, je zde od toho Tayasui Memopad 2. Nakonec dojde i na vzájemnou komunikaci, poznámky a třeba hru pro děti.

Správa auta, počasí i nevšední kalkulačka Magica vám poskytne maximum informací o vašem voze. Navigovat sice neumí, ale jistě její služby oceníte. Weather Line pak nabízí vizuální předpověď počasí, kterou bere z ověřeného zdroje DarkSky.net. K tomu je zde ještě kalkulačka pracující trochu jinak, než jste možná zvyklí, kamera pro dokonale ostré noční fotografie a titul pro tvorbu komiksů a jiný pro hudbu.

Prezentace, zvuky, design a vesmír Redbooth vám umožní sdílet projekty, Prezi Viewer zase dovolí nahlédnout do prezentací, a to kdekoli se aktuálně nacházíte. Ferrite Recording Studio je machr na nahrávání zvuku, REC – Pro Video Camera se zase soustředí výhradně na videa. Na závěr se najdou i nějaké ti aplikace pro ty nejmenší.

Filmový Počátek, fotografický deník a elektronický podpis Daily Snap vám umožní psát si svůj vlastní deník tak trochu jinak. Vy jej totiž vlastně ani nebudete tak psát, jako natáčet. Pokud jste pak viděli filmový Počátek a líbily se vám jeho neuvěřitelné efekty, tak za pomoci aplikace Nception jich dosáhnete i sami – jen za pomoci mobilu. DocuSign vám je pak klidně i podepíše a odešle.

Postarejte se o tělo i ducha, plus programování pro děti od 4 let ORUX a feastr je duo aplikací, které se starají o vaši životosprávu. K tomu ostatně pomáhá i Waterlogged, který dbá o váš ideální pitný režim. Neuronation Ease pak chce, abyste se i po mentální stránce cítili maximálně vyrovnaně. Pro děti jsou zde tituly Code Karts, ve kterém pochytí základy kódování a NAMOO, ve kterém se naopak jedná o rostlinný život.

Turistika pro rodiče a letní škola pro děti na prázdninách Duo aplikací Bergfex vám poví nejen to, kam se vydat, ale zároveň poskytnou i podrobnou předpověď počasí. To mimo jiné umí i WeFish. Tento titul se však soustředí, jak už jeho název napovídá, především na rybáře. Nakonec je zde trio aplikací pro děti, které jim poví vše o naší matičce Zemi, o kódování, ale i o číslech, barvách, tvarech atd.

Cestování a efektní vintage fotografie Chystáte-li se navštívit asijské země, možná by se vám hodilo vědět, jak se píší různé jejich znaky. V tomto vám pomůže titul Scripts. Pokud se ale vydáváte jen po tuzemsku, neměla by vám chybět appka Na kole i pěšky. Abyste pak na svých výletech neprolili až na kost, jistě oceníte počasí v podobě titulu ČHMÚ. No a kdykoli na svých cestách pak můžete dokumentovat své zážitky s aplikací Hipstamatic, snímky editovat v Afterlight a s živými fotografiemi si hrát v Lively.

Nakopněte startup a vypořádejte se s démony Playbook vás dokonale proškolí, pokud chcete rozjet své vlastní podnikání. Pomoci může i Udemy, které také poskytuje množství vzdělávacích kurzů, abyste v tom, co děláte, byli ještě lepší. Se světem se o tom pak můžete podělit např. v titulu MUVIC, který vám pomůže vytvořit vlastní vlog. A protože je alkohol metla lidstva, aplikace Less se pokusí snížit míru jeho konzumace. A pokud s ním máte větší problémy, než si sami přiznáváte, lze najít pomoc v sociální síti Wisdo.

Očista telefonu a dvě šikovné fotoapky Smart Cleaner vyčistí vaše kontakty a fotografie, Cleanfox zase e-mailové schránky. Chtělo by se říci, že My Home Bills vyčistí účet, naštěstí však slouží k jiné věci – hlídání rodinného rozpočtu. Jumbo dává pozor na vaší digitální stopu a Anchor ji naopak prohloubí pořízením a uploadem nějakého poutavého podcastu. A pak jsou tu šikovné fotoapky Lomograph a Zyl.

Využijte kameru smartphonu na maximum Captize skenuje všemožné dokumenty, Seeing AI zase poví nevidomým, co snímá jejich kamera fotoaparátu. Camera+ 2 pak zachytí dokonalou fotografii, kdežto VHS Cam natočí videozáznam s tím správným retro feelingem. A pak tu je ještě učení se cizímu jazyku, budování svalové hmoty, péče o sama sebe a zábavná aplikace pro děti předškolního věku.

Telefonní hovory pro neslyšící, chrápání a cyklistika IFTTT vám ušetří čas vhodným provázáním procesů. Regervoice ale zase pomůže s telefonními hovory všem neslyšícím, pro které je převede do textu. SnoreLab vás zbaví chrápání a Bikemap provede více jak čtyřmi miliony cyklostezek. Potřebujete-li k tomu vhodný outfit, můžete si jej nakoupit např. skrze appku SHEIN. Ta poskytuje množství slev a to klidně hned na ten první nákup, tak na co čekat?

Skvělá služba read it later, psí kamera a vesmírné dobrodrůžo Abyss uloží jakékoli informace z internetu, které zrovna nemáte čas konzumovat. Předloží vám je pak, jakmile si na ně najdete chvilku. Tou ale můžete pomoci i nevidomým. Pokud ti totiž potřebují pomoci, mohou zahájit videochat. Jestliže jej zvednete jako první, využijí váš zrak, když jim ten jejich neslouží. DogCam potom ideálně vyfotí vašeho domácího mazlíčka, jehož pozornost si vyžádá patřičnými zvuky. Lifeline vás potom zavede do hlubokého vesmíru a do patřičně bezvýchodné situace, ve které by se jistě nechtěl ocitnout žádný kosmonaut.

Kouzla s fotkami, grafika a produktivita Photoroom odebere pozadí fotografie a udělá z ní např. fotku do e-shopu, Hipstamatic X vás zase seznámí s touto legendární aplikací a to navíc zcela zdarma. Concept zase umožní načrtnout si vlastní nápady a Gimi dá vašim dětem povědomí o financích. Focus Journal naopak ukáže cestu k produktivnějšímu životu a pokud trávíte příliš času publikováním příspěvků v sociálních sítí, Buffer to zařídí za vás.

Módní návrhy, animace a zpomalené záběry Prêt-à-Template má sice krkolomný název, aplikace je však jednoduchá a pomůže vám s návrhem outfitu. FlipaClip zase rozpohybuje postavičky v animovaný biják. Zajímavý film však můžete natočit i v aplikaci Slowmographer, která se naopak zaměřuje čistě na zpomalené záběry. A pak je tu ještě aplikace iNaturalis, která vám prozradí vše o přírodě kolem vás. Nejen v tom duchu, jaká se kolem vás vyskytuje flora a fauna.

Rozhodování, usínání, rap a čištění zubů Stojí-li před vámi velké rozhodnutí, zadejte jej do aplikace Decisly. Ta vám zhodnotí všechny jeho klady a zápory. Promyslet jej ale můžete i u titulu Lotus Yoga, který vás protáhne ve více jak 450 cvicích. A kdybyste z toho usilovného přemýšlení nemohli usnout, pomůže titul Ten Percent Happier Meditation. Jen si před tím nezapomeňte vyčistit chrup, třeba s aplikací Brushing Hero. A klidně o tom všem můžete složit i rapový song s aplikací Rap-Z.

Sociální síť pro hráče, sázení stromů i afirmace Powder je sociální síť čistě pro hráče. The Explorers zase aplikací pro světoběžníky a to i když teď mají značně omezené možnosti. O přírodě je i Ecosia, která vysazuje nové stromy jen za to, že brouzdáte po internetu. Jistě zajímavá je pak také aplikace Mindful Affirmations, která vás dokáže pomocí krátkých afirmací ideálně motivovat k jakékoli činnosti. Nakonec dojde i na děti a to v logické hře Tayasui Tangram nebo v Disney omalovánkách.

Příběhy, relax a domácí sportovní výzvy Vytvořit poutavý Příběh v sociálních sítích může být v dnešní době složité. Aplikace Storybeat mu však dodá patřičný zvukový doprovod, který prostě zaujme. U Tayasui Doodle Book můžete zase kreslit, aniž byste k tomu potřebovali papír a kreslící potřeby. Pokud vám tak doma už všechny došly, rozhodně pro ně do obchodu nemusíte. Odpočinek v aktuální divoké době, a to zejména od vašeho telefonu, nad kterým trávíme den i noc, pak poskytne titul Bear Focus Timer. A s Challenges – Complete, Get Fit zase můžete soupeřit se svými přáteli i rodinou a to ve cvičení. To samozřejmě klidně z pohodlí domova.

Nádherné tapety na plochu s díly ze světových galerií ZOOM vám ulehčí komunikaci s kolegy, se kterými umožní sdílet i plochu vašeho zařízení. Collect jim zase nasdílí vaši digitální kartotéku. FizzUp vás udrží v kondici i pokud máte home office a s YOU dosáhnete svých cílů. Sice po malých krůčcích, ale říká se, že trpělivost přináší růže. Art Wallpapers přinese růže také, ale spíše jen malované. Nabízí totiž umělecké skvosty ze světových galerií, které poskytne na displeje vašich zařízení. Na konec dojde i na zabavení vašich neposedných dítek v podobě titulů Kids ToDo List a PlayKids.

PDF, hula hoop, rozvoz jídla a plánování na sociální sítě Pokud potřebujete na mobilním zařízení udělat jakoukoli práci kolem PDF souborů, těžko najdete komplexnější titul, než je iLovePDF. Pokud naopak potřebujete mít přehled o pohybu rodiny nebo jiných členů svého „kruhu“, pomůže vám titul Hulahoop. Jestli vám vyhládlo, Bolt Food přiveze něco k snědku až k vám domů a vy si během čekání na dovážku můžete rozplánovat příspěvky v sociálních sítích klidně na týden dopředu – to zase s titulem UNUM.

Domácí večírek, příprava jídla i čaje a divočina Houseparty je sociální síť o komunikaci s přáteli, kteří se mohou nacházet ve vedlejším bytě ale klidně i na druhém konci světa. I Byte je sociálkou, tato je však výhradně o videích. A to jen těch šestisekundových. Plant Jammer vám pak pomůže vytvořit chutné jídlo, až už máte doma suroviny jakékoli. Serenitea zase poví vše o čajích a jejich přípravě. Tangerine pomůže s denními návyky, Symphonia s komponováním hudby a Wild Journey dopřeje trochu oddechu.

Práce z domova a boj s trudomyslností Pokud i vy v aktuální neveselé situaci pracujete ze svých domovů, jistě vám pomohou aplikace, jakými jsou Microsoft Teams pro týmovou komunikaci, Freework pro vytváření faktur a hlídání pracovní doby, PDF Expert pro práci s různými dokumenty a Planny 3 pro zvládání všech nastolených úkolů. Sanvello pak pomůže od nahromaděného stresu a hříčka May the Forces Be with You zabaví nejen vaše děti ale i vás samotné.

Cvičení ducha, těla i nabytých vědomostí Aloe Bud vám pomůže pečovat o sebe sama především co se té duchovní stránky týče, Zova už jde ale hlavně na svaly a kondici. Auricula pak zdokonalí váš sluch, Busuu a Chineasy zase jazyk. To by se ostatně dalo říci i o receptech v titulu Oh She Glows. Veškerý progres si navíc můžete zaznamenávat v minimalistické aplikaci určené k natáčení videí Nizo.

Osobní růst, fotografie, videa a překladač Titul Q365 slouží jako jistý časosběr vašeho psychického rozpoložení, Elevate pak zase zdokonalí nejen vaše myšlení ale třeba i matematické dovednosti. Magpie umí roztřídit haldy vašich fotek, PictureThis rozpozná jakoukoli květinu, Unfold pomůže se skvělými příběhy a Adobe Premiere Rush for Video zase vystřihne vaše video jako od profíka. A pokud se neděsíte koronaviru a máte v plánu cestovat do vzdálených zemí, jistě se vám šikne překladač iTranslate Converse.

Kalendář, deníky a Pokémoni Calendar 44 vyniká svým rozhraním, Adobe Capture zase funkcemi. Pro tentokrát jsou ale nejzásadnější aplikace Reflectly a Moodnotes. Jedná se o deníky, do kterých si zapisujete své myšlenky a pocity. Na jejich základě vám pak aplikace poví, co byste měli dělat, abyste se cítili lépe. Je to tedy takový elektronický terapeut. Pokud pak využíváte příběhy Instagramu, jistě se hodí aplikace StoryArt, pokud potřebujete vycvičit psa, koukněte na Dog Trainng & Clicker by Dogo a pokud Pokémona, je zde tase Pokémon HOME.

Úhledné koláže pro selfička a další triky EarMaster zdokonalí váš hudební sluch, Onefotball zase poskytne veškeré fotbalové výsledky a vyčerpávající statistiky. Asana umně zorganizuje vaše úkoly, Keelo zase zformuje vaše tělo a April poskládá vaše vysportovaná selfíčka do úhledné koláže. Pak je zde ještě nevšední sociální síť Dribbble, hrátky s rozšířenou realitou v Adobe Aero a programování pro děti v Hopscotch.

Seznamování, fotky a sebeobrana Valentýn se blíží, proto Apple doporučuje různé seznamovací aplikace, jakými jsou Bumble nebo Azar. Zároveň ale pomůže vylepšit i vaše příběhy v Chroma Stories, aby na sociálních sítích vypadaly trošku efektněji. K tomu může ostatně dopomoci i titul Giftr, který se soustředí na tvorbu GIF souborů. Chcete-li si pak naskenovat stará alba, Foto Skener od Photomyne vám v tom více než ochotně pomůže. Na závěr je zde pak aplikace Mighty, která učiní každou ženu mocnou k tomu ubránit se nechtěným nápadníkům, ale i agresivním útočníkům.

Kreativita a lyžování TouchRetouch eliminuje veškeré nežádoucí objekty na vašich fotografiích, Precreate Pocket pak rozvine vaší kreativitu kreslením a edjing zase nějakým nově zremixovaným songem. Headspace vám pomůže s relaxací, což ostatně může platit i u aplikací, jakými jsou snoww a Slopes – pokud tedy upřednostňujete odpočinek sportem. A ještě je tady Badoo, které vám pomůže seznámit se s novými lidmi a Snaplate, které naopak do češtiny přeloží vše, co říkají.

Projektování, plánování, skicování S MindNode si promyslíte každý detail vašeho projektu, Fantastical vám pomůže s termíny a plánováním, Moleskine Journey zase zaznamená veškerý váš progres. V Charcoal si můžete skicovat dle libosti, ve StoryPick zase určovat směr vyprávění příběhu, Extraordinary Women vám pak poví o mimořádných ženách a Neverthing zase předloží jen kvalitní videa z různých kolekcí. A pokud se do něčeho z řečeného opravdu zažerete, Waterminder vám připomene pitný režim.

Finance, osobní rozvoj a cvičení pro ženy Money Pro je skutečně profesionální nástroj pro správu nejen domácího ale i firemního rozpočtu. Rozdělování výdajů mezi členy domácnosti pak hravě zmákne acasa. Flippy 2 vám naopak pomůže s učením a Simply Piano konkrétně s tím na klavír či piano. Každá dáma, která chce začít hubnout do plavek, jistě ocení cvičení s tituly, jakými jsou WeBurn nebo BetterMe. Při chvilce oddychu si navíc můžete složit nějaké to origami, nebo si kaligraficky kreslit.

Nádech, výdech, oddech U 8fit a Runstastic Steps se určitě hodně nadýcháte, protože se jedná o aplikace monitorující váš pohyb. U titulů Endel, Sonus Island a Binaural zase vydechnete, protože vám poskytnou tolik patřičnou meditaci či relax. Oddech nicméně poskytne i Soon, díky kterému nemusíte všechny vaše záležitosti nosit jen v hlavě, ale i titul DC Super Hero Girls Blitz, ve kterém dáte každému padouchovi pěkně na frak.

Cvičení, učení, podporování, kopírování a vkládání Mommymove pomůže ženám v požehnaném stavu a po porodu udržovat figuru. Lifesum umí nastolit patřičnou dietu, přičemž nabídne i množství chutných receptů. Yousican vás zase naučí hrát na daný hudební nástroj, abyste své ratolesti zabrnkali nějakou písničku, třeba před usnutím. Pokud však doma máte už (před)školáka, jistě oceníte pomoc ve výuce matematiky. Kickstarter pomůže odhalit nové projekty a titul Copied je klidně všechny zkopíruje do schránky pro pozdější použití.

Silvestrovské veselí i novoroční předsevzetí Magisto pomůže sestříhat vzpomínky na silvestrovský večírek, Spectre zase zachytí každý novoroční ohňostroj a Karaoke One pak nakopne jakoukoli skomírající zábavu. Duolingo pomůže s novoročním předsevzetím učení se nových jazyků, stejně jako titul Bear, do kterého si je můžete všechny zaznamenat. Wallapop naopak prodá nevhodné vánoční dárky a Storytel přečte poutavé knižní dílo, pokud dáte přednost chvilce klidu po tom vánočním shonu.

Seznamka, video, vaření a Vánoce Tinder vám na poslední chvíli umožní netrávit vánoční svátky o samotě. A kdyby náhodou, je zde porce zábavy v titulech YouTube nebo Amazon Prime Video. Tyto streamovací služby se jistě hodí i jako kulisa při vaření a to třeba za pomoci aplikace Tasty, která vám pomůže připravit štědrovečerní tabuli. Pak je zde ještě zejména Infltr na lepší vaše vánoční fotografie a zdobení stromku v rozšířené realitě s Dr. Pandou.

Grafika, hudba a dobré jídlo ArtCard přetvoří vaše fotografie na umění, Paperless z něho udělá třeba vánoční přání a LALALAB je vytiskne a zašle na zadanou adresu. To vše z pohodlí domova. Pro lepší pohodu si můžete pustit zajímavý hudební mix přes Djay nebo Pacemaker. Tastemade je neomezenou studnicí inspirace, jaké druhy cukroví letos péct. Jak prostřít štědrovečerní tabuli vám nejlépe poradí Pinterest.

Jen ověřené zprávy, lepší fotky a hra pro Apple Watch Aplikace newskit. vám bude předkládat jen ověřené zprávy, žádné „fake news“. Markup vám je pak pomůže anotovat pro vaše přátele a Mindmeister je zase pomůže rozvrhnout do myšlenkové mapy. Enlight Photofox do ní klidně přidá nějakou zajímavou fotku, GIF Maker Momento zase animovaný GIF. Při tom všem si pak můžete nechat stremovat do uší klasickou hudbu ze služby IDAGO a na Apple Watch hrát jednu strašidelnou adventuru.

Seznamka a skvělé nákupní aplikace Peak procvičí vaši paměť, Fretello vás naučí hrát na kytaru a s Relax Melodies zase lépe usnete, abyste měli více energie na seznamování se v titulu LOVOO. A v něm právě můžete zahrát svému protějšku i nějakou tu kytarovou vypalovačku a tím ho zaujmout. No a když už pak je ruka v rukávě, můžete odtrhávat IKEA kalendář nebo nakupovat v ASOS či Zalandu. Prostě normální koloběh života.

Rychločtení, výuka cizích jazyků a tvorba hudby Číst o poznání rychleji se bez patřičného cvičení asi nenaučíte. Aplikace UpRead vám to ale umožní, aniž byste se museli jakkoli snažit. Ve vámi zvolené rychlosti vám totiž předkládá slova textu a to až 3x rychleji, než byste článek běžně četli. Aplikace Lingvist vás zase novými a moderními způsoby naučí cizímu jazyku. Navíc se sama přizpůsobí vaší úrovni znalostí. A pak zde jsou tituly jako Medly a Voloco. S těmi si snadno vytvoříte hudební podklad pro vaše video, ale i zapějete nějaký známý song.

Psaní příběhů, správa hesel i skenování dokumentů Pokud máte básnické střevo, můžete jej zkusit uplatnit v sociální síti Wattpad. Máte-li naopak hlavu plnou starostí, zkuste nějakou uklidňující meditaci v titulu Meditopia. Dashlane pak vyřeší vaše problémy s hesly, TED se znalosti z jakéhokoli oboru potřebujete a Adobe Scan vám naskenuje jakýkoli dokument a převede jej do PDF.

Editujte fotky, kódujte robota a učte se hudbě Nejvíce audiovizuálního záznamu na světě se pořizuje na mobilní telefony. Chcete-li z nich pak dostat ještě o něco více, nabízí se použití aplikací Loppsie a Funimate. Meze vám zde klade jen vaše kreativita. Tu pak zejména svému dítku ale rozvinete za pomoci titulu Code the Robot. Schválně, jestli nakonec dokáže tu kočku opravdu chytit. Nicméně pokud má hudební vlohy, pomůže mu spíše aplikace Metronaut. A pak zde jsou ještě aplikace s rybičkami, penězi, meditací i cestováním.

Odnaučte se kouřit, cvičte a dejte si sklenku vína Tentokrát je výběr skutečně pestrý a své si v něm najdou snad všichni. Kuřáci se díky aplikaci Kwit odnaučí tomuto zlozvyku, všichni lenoši si pak zacvičí s tituly Sweat nebo Svorkit a milovníci vína se pak o tom svém vybraném dozvědí všechny potřebné informace. A pak jsou zde ještě tituly pro děti (TABI Learning), pro začínající malíře Graphite by BeCasso), nebo ty, kteří potřebují pomoci s produktivitou (Timepage).

Kreslení jako relax a virtuální pitva, která zachrání život Potřebujete-li si odfrknout, vyzkoušejte kreslení pro dospělé. Aplikace Lake nabídne širokou škálu zajímavých ilustrací, u kterých se patřičně odreagujete. Značnou míru kreativity ale poskytuje i aplikace Fuzion, která umí kombinovat dva snímky do jednoho, kdy tím jedním je vždy váš portrét. Výsledkům pak neuvěříte nejen vy, ale ani vaše okolí, protože jsou prostě skvělé. A pokud potřebujete svou kreativitu usměrnit trochu jiným (pracovním) směrem, titul Forest vám nedovolí hrát si místo nutných tvoření hodnot s telefonem. Jinak totiž přijdete o celý váš vysázený les a to opravdu nechcete.

Lepší spánek, jídlo a noční fotky Spíte špatně? Tak spěte lépe. Aplikace Pillow vám v tom pomůže. Jíte hodně? Jezte méně. Zde se vám naopak hodí titul Yazio. Nestíháte si psát poznámky ve škole či na pracovní konferenci? Nahrajte si je a nechte si je přeložit na text v aplikaci Transcribe. Stojí vaše noční fotky za starou bačkoru? Pak využijte služeb titulu NeuralCam. Ten třeba pomůže i při snímání nočních metropolí, do kterých jste si naplánovali cestu skrze aplikaci Tripsy.

Běh, kolo, chůze, focení, jídlo, nádech, výdech a oddech Pokud se svými přáteli rádi sdílíte své sportovní výkony, Relive vám je předloží v 3D podobě. Každý si tak snáze udělá představu o tom, jak byl ten vyšlápnutý kopec skutečně vysoký. Cestou na něho pak můžete fotit např. titulem Camera+ 2, který vyniká nejen fotografickými, ale i editačními možnostmi. Na ty se pak specializuje i 3DBrush a to rovnou v rozšířené realitě. Při siestě v půli cesty navíc nemusíte nakrmit jen sebe, ale díky aplikaci ShareTheMeal i hladovějící děti po celém světě. Nebude vás to přitom stát více, než půl amerického dolaru. Na vrcholu už na vás poté čeká jen vytoužený relax. Můžete si jej užít nejen s aplikací Pause, ale i s Wildfulness nebo Calm.

Nevšední počasí, užitečné poznámky, střih videa a bydlení Také se vám stává, že se nejste schopni dle předpovědi počasí obléci tak, aby vám nebylo příliš horko ani příliš zima? Aplikace Chic Every Weather to vyřeší za vás. K předpovědi počasí totiž rovnou předloží i výběr šatníku. Pokud pak nevíte, kam ten umístit do vašeho nového bytu, pomůže vám v tom aplikace Houzz i Planner 5D. Na co pak pří výběru doplňků do domácnosti nezapomenout vám pomůže opětovně připomenout aplikace na poznámky Agenda. A jestliže o tom všem natáčíte video, můžete si jej hned „střihnout“ ve Filmru.

Hesla, úkoly, nejen hlasové poznámky a kreslení v AR Pokud hledáte skutečně univerzální nástroj pro schraňování vašich hesel, asi nenajdete lepší, než je 1Password. Ostatně to samé, jen o úkolech, by se pak dalo říci o titulu Things 3. Pokud pak potřebujete ještě něco nejen na hesla a úkoly, ale i poznámky, můžete si vybrat z aplikací Noted. nebo Just Press Record. Mezi psaní memorabilií si pak můžete zacvičit s Gym Life, nebo třeba poklábosit s přáteli v Redditu.

Tmavý režim na cvičení, cestování a editaci fotografií Apple koncem minulého týdne konečně vydal iOS 13 pro širokou veřejnost. Největší novinkou systému je tmavý režim, který ve večerních hodinách nejenže šetří vaše oči, ale je obecně příjemnější k používání za tmy. Proto také Apple aktuálně doporučuje aplikace, které jej již podporují. Jedná se nejen o tituly, se kterými se vám bude po večerech lépe cvičit, ale i vařit, hledat ubytování, upravovat fotografie nebo procházet vaší nabitou e-mailovou schránku.

Mapy, cvičení, těhotenství a poučná hra pro děti Ať už cestujete v tuzemsku, nebo se chystáte do dalekých krajin, je vhodné připravit si mapové podklady, abyste dorazili přesně tam, kam potřebujete. Ideálně off-line. Nevyplatí se zde podcenit vaší fyzičku, takže se nabízí aplikace pro utužení svalstva, a to i pokud jste zrovna těhotné. V takovém případě jistě oceníte aplikaci vhodnou k mapování vývoje vašeho dítěte. Pro ty odrostlejší zde najdete ideální hříčku, která zabaví i poučí.

Jazyky, meditace, úkoly a karty stokrát jinak Na učení se nových jazyků je nepřeberné množství aplikací. Ať už zvolíte tu či onu, vždy je důležité setrvat. Platí to i v aplikaci Babbel. Méditer avec Petit BamBou vám pak vhodnou meditací pomůže všechna nově naučená slovíčka zpracovat v mozku. Do Actions by Moleskins si následně můžete zapisovat nové cíle ve vzdělávání, pomohou vám k tomu ale i „karetní“ tituly, jako jsou Brainsparker, Tinycards nebo Kahoot.

Doprava, čtení, skenování a zdravé návyky Uber není jediná služba, která vás ve městě dokáže převést z bodu A do bodu B. Pokud pak cestujete spíše s použitím tištěných jízdenek, jako doložení pracovní cesty si ji pak nemusíte uchovávat, stačí ji naskenovat a odeslat k proplacení zaměstnavateli. A ve vlaku si klidně můžete číst nějakou elektronickou knihu, vést si o ní záznamy a mnohem více. Vytvoření si rutin a různých návyků totiž pomáhá k redukování stresu a dosažení maximálního pracovního výkonu.

Cvičení těla i ducha, rozpoznávání hmyzu a make-upu Zhubnout do plavek už tuto sezónu asi nestihnete. Nic vám ale nebrání v tom, zdokonalit své tělo na tu příští. Pokud se pak nechcete zaměřit jen na ztrátu množství kil, můžete se zkrášlit i různými make-upy, a to navíc aniž byste si je kupovali. Pomůže vám k tomu integrovaný fotoaparát telefonu. Utužovat však nemusíte jen svalstvo a vzhled, nýbrž také ducha. Pravidelným procvičováním mozku si tak zlepšíte dlouhodobou paměť a budete se lépe koncentrovat.

Výuka jazyků a vše pro mobilní hráče Pokud se ještě chystáte na sklonku léta navštívit nějakou metropoli, jistě se vám hodí umět prohodit pár slov v tamní řeči. Patřičné aplikace vás na to připraví a to už za pouhých pět minut denně. Jestliže ale nemáte v plánu vytáhnout paty z baráku, mohou se vám hodit dané herní tituly, ve kterých vlastně vůbec nehrajete. Ať už tak či onak, vždycky se jistě vyplatí mít multifunkční fotografickou aplikaci.

Fotbal, vychytané poznámky a atraktivní stories Brzy začne nová fotbalová sezóna, takže jestli nechcete přijít o žádný výsledek vašeho oblíbeného týmu, patřičné aplikace vás budou o všem informovat. Pokud si pak chcete vést jeho statistiky, např. pro budoucí generace, nabízí se několik zápisníků či textových editorů. Můžete je tak klidně doprovodit i poutavými kresbami. Následně nechybí dokonce ani možnost se s vaším výtvorem pochlubit na sociálních sítích a to ideálně v nějakém příběhu.

Fotky, zpěv, cvičení i cestování Ať už jen potřebujete upravit fotografii, nebo z několika podobných vytvořit poutavou koláž, s patřičnou aplikací je to otázka chvíle. Snadno si z nich pak můžete vytvořit i cestovní deník. Pro lepší náladu si následně klidně zazpívejte nějaké to karaoke, Smule obsahuje tunu textů, takže si určitě vyberete. Prozpěvovat si nicméně můžete i v lese na houbách, jen pozor na to, které sbíráte. Nejste-li si jisti, tak i na to jsou mobilní aplikace.

Kreslení, zdravé návyky, překladač a střih videa Chcete-li přetvořit vaše fotografie v umělecká díla, nemusíte je obkreslovat, stačí použít vhodnou aplikaci. Jste-li dáma, jistě pak oceníte užitečný kalendář, ale i informace o tom, kolik kalorií obsahuje jídlo, které se rozprostírá přímo před vámi. Stačí jej totiž vyfotit. I pánům se pak ale hodí aplikace k vytvoření si zdravých návyků, překladač pracující s rozšířenou realitou nebo aplikace ke střihu videa jako od profíka.

Seznamování, spánek i vodní sporty Chcete-li se v létě seznámit s novými přáteli, jistě se vám hodí Tinder. Pokud se však chcete seznámit s novými místy po celém světě, je k tomu zase ideální aplikace Blink Travel. Pokud se naopak seznamovat nechcete a raději se vyspíte do růžova, hodí se vám titul Pillow Automatic Sleep Tracker. A do toho je zde i trackování vodních sportů, správa vašich financí, nebo učení hry na klavír.

Formule, tenis i turistika Závody Formule 1 se pomalu přehupují do své druhé půle sezóny, takže pokud nechcete přijít o žádné novinky, jistě se vám hodí oficiální aplikace. To Wimbledon už skončil. Jestliže vám z něho ale něco uteklo, i zde se přímo nabízí oficiální titul, který vám vše připomene. Chystáte-li se pak vyrazit do přírody, jistě oceníte podrobný plánovač vaší cesty, stejně jako aplikaci pracující s rozšířenou realitou, která vám sdělí, co se před vámi nachází za vrchol. A do toho nechybí aplikace pro děti, ale i ty spravující vaše finance nebo starající se o vaši produktivitu.

Inteligentní zábava pro děti a produktivita pro dospělé Nejen teď o prázdninách rodiče řeší, jak zabavit děti, a právě s tím pomůže aktuální výběr. S aplikacemi prozkoumají lidské tělo, hluboké oceány nebo to, jak se led mění ve vodu a páru. Rodičům pomůže s relaxací meditační aplikace, titul na kreslení, nebo mohou na iPadu sepsat poutavý román.