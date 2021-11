Vybíráme nejlepší tlačítkové mobily pod stromeček. Některé zvládnou i WhatsApp

Klasické tlačítkové mobily mají dobu největší slávy za sebou, úplný ústup ze scény je ale nečeká. Naopak částečně začínají přebírat některé funkce smartphonů, například synchronizaci kontaktů nebo připojení k síti 4G. Někteří uživatelé na osvědčené „tatranky“ nebo véčka nedají dopustit. Proto na ně nezapomínáme ani my a v tomto článku vybíráme patnáct nejpovedenějších.

Klasický tlačítkový mobil kupte, když: Nechcete moc utratit

Chcete jen volat a psát zprávy

Nechcete dotykový displej

Nechcete mobil často nabíjet

Nechcete příliš používat aplikace a internet v mobilu

Vám nezáleží na fotoaparátu

Chcete seniorský nebo jednoduchý odolný přístroj

Chcete být retro

Výběr nejlepších tlačítkových telefonů je čistě redakční. V článku jsme je seřadili od nejdražších po nejlevnější. Odkazy vedou na náš srovnávač cen HledejCeny.cz.

Nokia 2720 Flip: Polochytré véčko s LTE

Cena: 1 980 Kč až 3 304 Kč

Je to reinkarnace deset let starého véčka se stejným číselným označením s původním přívlastkem Fold. Nokia 2720 Flip obsahuje 2,8palcový vnitřní a 1,3palcový vnější informační displej. Telefon je vhodný i pro seniory – obsahuje nouzové tlačítko a nouzové informační menu ICE (In Case of Emergency).

Prostředí tvoří „polochytrá“ platforma KaiOS. Díky ní může i tlačítkový nedotykový telefon nabídnout mimo jiné Wi-Fi a 4G konektivitu s podporou hovorů HD VoLTE nebo aplikace jako YouTube, Facebook a WhatsApp. Na baterii vydrží v pohotovostním stavu až 28 dní.