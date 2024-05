Bláznivé doplňky pro iPhone, které prostě musíte mít. Od powerbanky s chlazením, až po zápisník na zádech

Kryt Upro Ostand je držitelem ceny iF Design Awards. Jedná se o doplněk, jehož součástí je i výklopný kroužek. Ten použijete jako integrovaný stojánek, iPhone můžete podepřít v režimu na výšku i na šířku, a zjednodušit si tak ovládání jednou rukou. Kroužkem můžete na zádech provléci prsty a využít jej i jako pomocný držák (alias Pop Socket), aby vám iPhone nevypadl z rukou.

Distribuci powerbanky zajišťuje firma Ingredi Europa, a to velmi čerstvě, takže ještě nějakou dobu potrvá, než ji zalistují prodejci elektroniky. Nabízet se bude v černé béžové a zelené barevné variantě.

Pokud se chcete s iPhonem odlišit, banánový kryt je ideální volba. V Česku jej seženete jen pro iPhone 13, na Ebay je k dostání i pro novější iPhony. Když na zádech iPhonu můžete nosit balzám na rty , tak proč ne třeba umělý oloupaný banán? Podobných krytů „made in China“ je v oběhu spousta, třeba ten s podobou zabalené sušené šunky či kryt s kuřecím řízečkem...stačí si jen vybrat.

Geekové by určitě ocenili, kdyby byla retro herní konzole alespoň částečně funkční, s tím však vývojáři příslušenství bohužel nepočítali.

Stavové diody hledejte na boky, v případě potřeby z ní můžete dobíjet další zařízení i přes kabel, a to maximálním výkonem 20 Wattů.

Klasické držáky na iPhone jsou jedná velká nuda. Proč je nezkombinovat třeba... s lahví na vodu? Vznikl tak produkt MagicMount Flask, který je přímo určený na výlet do přírody. Jedná se zdánlivě o běžnou lahev na vodu, která ve víčku obsahuje „stojánek“ s podporou MagSafe. Do něj si můžete na cestách upnout iPhone, a komplet poslouží jako stativ, třeba pro volání přes FaceTime nebo pro focení selfie. Základna lahve slouží jako psí miska pro vodu. Inu, proč ne?

iPhone na zápěstí

Připadají vám některé hodinky na zápěstí až příliš velké? Tak to jste neviděl příslušenství s názvem VUP Wristband Phone Holder. Jedná se o otočný držák iPhonu na zápěstí, který si poradí s malými i velkými iPhony spousty posledních generací. iPhone vložíte do flexibilní sítě a připnete suchým zipem k zápěstí. iPhone bude stále s vámi, ale na pohodlné nošení a používání to moc nevypadá...

Cena: 365 Kč + poštovné, Amazon