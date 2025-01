Vybrali jsme nejlepší chytré hodinky, které si v lednu 2025 můžete koupit

Garmin Venu 2 Nejlepší hodinky pro příležitostné sportovce Cena: 5 790 Kč až 11 590 Kč Pro občasné vyběhnutí z domu nebo do fitka by stačily jakékoliv chytré hodinky. Garmin Venu 2 je stylový model, kterému ale překvapivě nechybí ani hodně sportovních funkcí. Jedná se primárně o hodinky do města, které však mají spoustu sportovního know-how, jímž je značka Garmin proslulá. Dostanete AMOLED displej, téměř dvoutýdenní výdrž baterie, měření tepové frekvence, cvičení, detekci spánku a spoustu dalších užitečných detailů. Prodává se už sice nástupce Garmin Venu 3, ale pokud sportujete jen občas, vystačíte si se starším modelem. Navíc je šance, že jeho cena bude ještě klesat. Menší varianta 2S je pak určená spíše pro ženy. Cena: 5 790 Kč až 11 590 Kč Základní parametry displej: dotykový 1,3" AMOLED, 416 ×416 pix

dotykový 1,3" AMOLED, 416 ×416 pix výdrž baterie: až 11 dní

až 11 dní GPS: ano

ano možnost instalovat aplikace: ano

ano platby: ano

ano hudba: ano

ano odolnost: vodotěsné do 50m (5 ATM)