Aktuální generace dostala větší a jemnější displej. Kvůli nabíjení poprvé není nutné vyjímat modul z náramku – stačí přiblížit konektor, díky magnetům přiskočí sám. Vylepšení se dočkal monitor srdečního tepu i sledování spánku. Stále chybí GPS, barometr, měření kyslíku v krvi i bezkontaktní platby, ale vzhledem k ceně to Mi Bandu rádi odpustíte.

Je to už pátá generace legendy a spolehlivý základ pro zájemce o chytrou elektroniku na zápěstí. Mi Band 5 vydrží dva týdny na jedno nabití, má jednoduché ovládání, vodotěsné pouzdro a prakticky neomezený výběr výměnných náramků.

Chytré hodinky dostanou informace z displeje mobilu na zápěstí. Změří fyziologické hodnoty i kvalitu spánku, přesně zaznamenají sportovní aktivitu a posunou vás k lepším výkonům. Ohlídají vám dítě, diskrétně vzbudí vibracemi, nahradí platební kartu, přehrají hudbu rovnou do sluchátek a udrží vás ve spojení se světem, i když necháte mobil doma. Hodí se mít chytré hodinky.

Základem je stejná platforma, na které jsou postaveny trojnásobně dražší hodinky Huawei GT2 Pro . Kompromisy tu pochopitelně jsou, chybí barometr a elektronický kompas, neumí přehrát hudbu, ani změřit SpO₂, ale to hlavní zůstává – GPS, přehledné prostředí, jednoduché ovládání, spolehlivé notifikace z mobilu, sada aplikací i výměnné ciferníky. Hodinky začínaly na třech a půl tisících, ale pod tlakem konkurence v častých cenových akcích padají až ke dvěma tisícům

Jsou to ideální hodinky pro stávající majitele fitness náramků, kteří se chtějí posunout na vyšší úroveň. Lehoučké hodinky Huawei Watch Fit s protáhlým a mírně zahnutým tělem jako byste na ruce ani necítili. Přitom mají relativně velký AMOLED displej s nádherně jasnými barvami.

Prodává se už i nová generace GTS 2, ale vinou zákulisních změn je zatím nemůžeme doporučit (viz článek výše). Navíc jsou dražší, takže starší model s odladěným softwarem zatím vyhrává.

Populární model je už na trhu téměř rok, ale na kvalitách mu to nic neubralo, naopak ztratil na ceně. Xiaomi Amazfit GTS vynikají reprezentativním designem, nádherným AMOLED displejem s jasnými barvami a dlouhou výdrží baterie (bez aktivní GPS až 12 dní). Jsou voděodolné a můžete si vybrat z několika barevných variant.

Honor Watch GS Pro: brnění a baterie na tři týdny

Cena: 4 691 Kč až 6 723 Kč

Huawei se letos hodně chlubí elegantními titanovými hodinkami Watch GT2 Pro, ale pod značkou Honor prodává také robustní Watch GS Pro. To je naprosto stejná technika s větší baterií (zvládne až tři týdny provozu) a odolným pouzdrem. Přitom Huawei stojí 8 tisíc, Honor pouze 6 a půl a v dokola opakovaných akcích se dají koupit pod 5 tisíc.

Kromě vodotěsnosti do 50 metrů splňují Watch GS Pro armádní standard MIL-STD 810G. To ve zkratce znamená, že je nerozhodí sůl, písek ani nějaký ten náraz. Působivý je i rozsah pracovních teplot od -40 do 70 °C.

Základní parametry