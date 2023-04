Nejlepší fotomobil dorazil do ČR. K Honoru Magic5 Pro dostanete tablet za 7,5 tisíce jako dárek

Dnešním dnem se do českých obchodů dostal vlajkový smartphone Honor Magic5 Pro. Ten se hned při uvedení na únorovém veletrhu v Barceloně zapsal do povědomí tím, že byl nezávislým fototestem Dxomark vyhodnocen jako nejlepší fotomobil na trhu. Mezitím sice Honoru prvenství o bod vyfoukl nově představené Oppo Find X6 Pro, ale jeho pozici fotografického premianta to nijak nenarušilo.



Honor Magic5 Pro v zelené barvě

Honor Magic5 Pro přichází na český trh ve dvou barevných provedeních: trávově zelené s matnými zády a lesklé černé. Cena začíná na zakulacené sumě 30 000 Kč. To rozhodně není málo, a proto si Honor pro první zájemce v rámci předobjednávek připravil akci, v níž nabídne k telefonu tablet Honor Pad 8 v hodnotě 7500 Kč zdarma jako dárek. Při nákupu u prodejce Mobil Pohotovost můžete získat slevu při výkupu starého zařízení značky Honor.

Výrobce meziročně zapracoval na designu svého vlajkového modelu – zatímco Honor Magic4 Pro byl více technicistní, letošní „pětka“ sází hodně na eleganci, ztělesněnou zejména tříčočkovým modulem zadního fotoaparátu. Troufáme si tvrdit, že podobné rozvržení čoček žádný jiný model nemá, a Honor Magic5 Pro díky tomu bude snadno zapamatovatelný. Kromě toho se telefon také dobře drží v ruce. Patří s hmotností 220 gramů sice k těm těžším, ale tloušťka 8,8 mm rozhodně přehnaná není. Důležitým konstrukčním parametrem je odolnost IP68.



Honor Magic5 Pro je v prodeji na českém trhu v těchto dvou barevných variantách

Ke špičce patří i 6,8palcový Full HD+ AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, který je mírně zakřivený do všech čtyř stran. Honor používá technologii PWM pro minimalizaci problikávání a zároveň použil panel, jenž dokáže vyvinout na poměry AMOLED technologie opravdu vysoký maximální jas až 1800 nitů. Nedostatečná čitelnost na sluníčku proto nehrozí.

Telefon pohání špičkový čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doplněný o 12 GB RAM + 512GB úložiště. To je vskutku štědrá porce, takže nikoho nemusí trápit chybějící slot na paměťovou kartu. Baterie s kapacitou 5100 mAh rychlé kabelové 66W dobíjení a 50W bezdrátové dobíjení. Proti loňskému Honoru Magic4 Pro se 100 + 100 W je to určité ponížení výkonu, ale pokud to bude hrát ve prospěch delší životnosti baterie a menšímu zahřívání telefonu, tak to není žádný bolestivý ústupek.

Sestava fotoaparátů: Primární fotoaparát: 50 Mpx, velikost snímače 1/1,12", clona f/1.6, OIS

50 Mpx, velikost snímače 1/1,12", clona f/1.6, OIS Ultraširokoúhlý fotoaparát: 50 Mpx, clona f/2, úhel záběru 112°

50 Mpx, clona f/2, úhel záběru 112° Teleobjektiv: 50 Mpx (Sony IMX858), clona f/3, OIS, 3,5x optický zoom

50 Mpx (Sony IMX858), clona f/3, OIS, 3,5x optický zoom Duální selfie: 12Mpx (f/2.4 + fixní ostření) + 3D hloubková kamerka

Foťáky jsou bezesporu výkladní skříní celého telefonu. Výrobce vsadil na velkorysé rozlišení 50 Mpx na všech třech snímačích a k tomu velmi dobré hodnoty světelnosti a optickou stabilizaci (OIS) na dvou ze tří objektivů. Výborný parametr je ostření od 2,5 cm na super makro u širokáče a celkově je sestava foťáků zvolena jako užitečná a praktická. Už „na papíře“ vypadá foťák velmi nadějně, jeho praktické chování a produkované snímky zhodnotíme v připravované recenzi.

Honor Magic5 Pro a naše první dojmy:

Zajímavostí je ještě funkce diskrétního telefonování, kterou Honor poprvé představil loni. Letošní druhá generace AI Privacy Call 2.0 má opět za úkol zamezit úniku zvuku při telefonování ze sluchátka, aby nikdo například v tichém prostředí kanceláře nemohl poslouchat cizí hovory. Druhá generace této funkce přidává technologii Sound Energy Spatial Control, která generuje opačné zvukové vlny, než jsou ty vyluzované v telefonátu, a vlastně „vynuluje“ okolím zvnějšku zaznamenávaný prakticky na ticho.

Honor Magic5 Pro běží na Androidu 13 s vlastní nadstavbou MagicOS 7.1. Podporuje služby i aplikace Googlu, má běžně předinstalovaný market Google Play.