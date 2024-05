Nejlepší fotomobily roku 2024. Souboj letošních těžkých vah (ne)má jednoznačného vítěze

Hledáme nejlepší fotomobil současnosti a pozvali jsme si nejvážnější uchazeče – Apple iPhone 15 Pro Max, Google Pixel 8 Pro, Honor Magic6 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Vivo X100 Pro a Xiaomi 14 Ultra. Bohužel nejlepší fotomobily jsou zároveň i těmi nejdražšími telefony, cena přímo úměrně koreluje s kvalitou fotografického výstupu.

Co ztratíte, pokud si koupíte mobil střední třídy? Téměř jistě to je foťák s teleobjektivem, ten se do střední třídy obvykle nedostane a případně má horší kvalitu. Také se zhorší kvalita výstupu ultraširokáče, ten je z hlediska optiky nejsložitější a představuje pro výrobce největší výzvu. Zhorší se také možnosti nastavení, ať už jde o focení do RAWu nebo jiné pokročilé volby, ty se týkají i videa, ať už jde o HDR video třeba skrze standard Dolby Vision nebo možnost nahrávat do 8K rozlišení při 24 či 30 fps. Byť tato poslední možnost není kritická a 4K záznam při 60 fps je plně dostačující.

Co naopak neztratíte, pokud si namísto vlajkové lodi koupíte mobil střední třídy? Obvykle už u mobilů okolo 10 000 Kč nalezneme kvalitní hlavní foťák s velkým snímačem a optickou stabilizací obrazu. Jeho obrazová kvalita není příliš vzdálená od vlajkových lodí, ale nelze počítat třeba s až tak kvalitním nočním režimem. Mobily střední třídy typicky mívají dostatečně kvalitní přední kamery.

Kdy tedy dává největší smysl investovat do drahého fotomobilu? Pokud chcete kompaktní a vždy dostupné zařízení pro záznam dovolených, pracovních cest nebo rodinných okamžiků. Nejlépe když fotky rovnou tisknete do rodinných alb nebo často posíláte na sociální sítě. Zároveň však fotomobily nejsou pro ty, kdo chtějí jen tu nejlepší kvalitu fotek a videí, případně mají zájem se ve fotografii zlepšovat nebo si fotky upravovat – pro ně je lepší bezzrcadlovka.

Základní fotografické parametry všech šesti účastníků fotosouboje: